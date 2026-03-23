Agencija za varnost prometa (AVP) in policija danes začenjata nacionalno preventivno akcijo Vozniki enoslednih vozil, med katero bosta dodatno ozaveščali o nujnosti previdnega in zmernega začetka nove motoristične sezone.

Zaradi porasta števila smrtnih žrtev med vozniki enoslednih vozil letos v AVP posvečajo večjo pozornost varnosti motoristov. Spodbujajo uporabo zaščitne opreme, tehnično brezhibnost motorja in dobre psihofizične sposobnosti motoristov. Med potekom akcije bosta AVP in policija v sodelovanju z drugimi organizacijami izvajali brezplačne preventivne akcije strokovnjakov in motoristov, na katerih bodo osveževali znanje in veščine motoristov, so sporočili z agencije.

Psihofizična pripravljenost in brezhiben motor

Na AVP motoriste z akcijo pozivajo k večji odgovornosti, da naj ne vozijo utrujeni, nepripravljeni ali pod vplivom alkohola in drugih substanc. Pred prvo vožnjo je potreben temeljit pregled motornega vozila, pri čemer se je treba posvetiti pnevmatikam, zavoram, stanju tekočin itd., svetujejo. V pomladnih dneh se na voziščih lahko zadržujeta vlaga in pesek, pogoste pa so tudi poškodbe asfalta, so še dodali v sporočilu za javnost.

Lani je bilo največ nesreč z udeležbo voznikov motornih koles (769), manj z vozniki mopeda (213) in mopeda do 25 kilometrov na uro (323). Pri voznikih motornih koles je bilo 26 smrtnih žrtev, pri voznikih mopeda tri, kažejo podatki agencije. V prometne nesreče vseh enoslednih vozil je bilo vključenih največ mladostnikov med 15 in 17 leti (257). Med njimi se jih je največ lažje poškodovalo. Največ smrtnih žrtev in hujših poškodb je bilo v starostni skupini med 45 in 64 let, v kateri je umrlo 16 oseb.

Dobra uporaba čelade. Pet smrti povezanih z alkoholom.

Analiza AVP je pokazala tudi, da je bila uporaba zaščitne čelade med vozniki enoslednih vozil tudi v letu 2025 zelo pogosta. Več kot 93 odstotkov smrtnih žrtev je uporabljalo čelado. Pri voznikih, ki so se huje ali lažje poškodovali, se je odstotek gibal okoli 90 odstotkov, pri voznikih, ki se niso poškodovali, je bila uporaba čelade s 83 odstotki najmanjša. Alkoholiziranost med prometnimi nesrečami je bila največja v starostni skupini med 55 in 64 let, med vozniki med 35 in 54 let je povzročila pet smrtnih izidov.

Akcijo podpira tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.