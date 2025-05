Konec zimskega spanca: "Štart vzemite z rezervo" #video

Zimskega spanca za motoriste je konec in temperature za vožnjo so občasno že primerne za ljubitelje dvokolesnikov, ki pa se morajo na novo motoristično sezono nujno ustrezno pripraviti. "Za začetek svetujemo osvežitveni tečaj v kakšnem od motorističnih klubov ali trening z inštruktorjem, posebej za manj izkušene," je v pogovoru za Siol.net povedal Matjaž Korošak iz agencije za varnost prometa (AVP). "Drži, posebej pri motoristih gre za posebne spretnosti, ki jih je treba obnavljati," se je strinjal Darko Daljević, inštruktor varne vožnje pri AMZS. Kaj vse na takšnih treningih počnejo v vadbenem centru na Vranskem in katere pasti najbolj prežijo na motocikliste, smo zbrali v reportaži.

Ob začetku motoristične sezone ni pomembna le dobra psihofizična kondicija, po premoru je treba znova osvežiti občutke na motorju: gibanje, zavorno pot, prepoznavanje nevarnosti na cesti in ob cesti. "Osvežitveni tečaji in treningi varne vožnje so resnično najboljša priložnost, da motociklisti spet pridejo v formo," je poudaril Korošak.

Daljević je opisal, kaj počnejo na treningih varne vožnje:

Natančen pregled in preizkus ustrezne opreme

Ključno je, da motoristi pregledajo vse elemente, ki vplivajo na varnost in udobje. Pnevmatike, ki morajo imeti ustrezno globino profila, podvozje, sprednje in zadnje vzmetenje, zavorni mehanizem, pregled motorja in običajno na koncu še pogonski agregat. "Motociklisti so vendarle malo drugačni kot vozniki osebnih vozil, in ker sta to zanje hobi in veselje, običajno za svoj motocikel skrbijo bolje, zato je motor zadeva, ki načelno ni problematična. Vse ostalo pač," je izpostavil Korošak.

O tehnični brezhibnosti motorja in predvsem opreme je inštruktor Daljević izpostavil konkretno:

Letos umrla že dva motorista

Natančne statistike, ki bi kazala povezavo zgodnjih pomladnih kilometrov in nesreč, hudih poškodb in tudi smrti motoristov, pri AVP nimajo. "Lahko pa to sklepamo iz podatkov, iz katerih precej natančno vidimo, da obstaja ta korelacija. Običajno je v prvih pomladnih mesecih, morda že konec marca in nato aprila, običajno hudih poškodb glede na celotno sezono, ki traja približno do konca oktobra, kar dosti," je pojasnil Korošak.

Letos sta umrla že dva motorista, 17 se jih je že huje poškodovalo, kar je do sredine maja sicer malenkost manj kot v enakem obdobju lani. "Glede na dejstvo, da je v lanskem letu umrlo 12 motociklistov v vsem letu, bi lahko rekli, da so prvi kilometri vseeno nevarnejši. Pa ne samo zaradi relativne okornosti in neizkušenosti po zimski sezoni, ampak zaradi dejstva, da je na cesti še vedno veliko pasti," je dodal Korošak iz sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri AVP.

Vsa varnostna oprema mora omogočati varno počutje in gibanje na motociklu. Foto: Bojan Puhek

Pasti, povezane z zimskim obdobjem, kot so posip v zavojih oz. pesek, zdaj ni več, so pa za motoriste kadarkoli lahko nevarne udarne jame, prestavljeni robniki, manjkajoča talna, horizontalna ali vertikalna signalizacija. Vse to lahko vpliva, da je sproščena vožnja v zgodnjih pomladnih mesecih relativno nevarnejša kot kasneje v sezoni, pravita strokovnjaka.

Veste, kdaj imajo motoristi največ nesreč? To je razkril Daljević:

Kakšne so trenutne vozne razmere?

Zadnje dni so dnevi temperaturno precej neugodno razporejeni. Zgodaj zjutraj je temperatura lahko pod desetimi stopinjami Celzija, kar pomeni, da je motor hladen, pnevmatike nimajo optimalnega oprijema, sploh v prvih kilometrih vožnje, kaj šele, če so starejše. Če so izrabljene, zagotovo potrebujejo več kilometrov, da se ogrejejo na optimalno temperaturo.

Čez dan se temperature dvignejo, pogoji so ob sončnem vremenu lahko optimalni, a v drugem delu dneva, ko sonce zaide, je spet hladno. Temperatura asfalta spet pade. Prav ta nihanja so, predvsem za manj izkušene motoriste, lahko tudi usodna, je razložil Korošak iz AVP.

"Štart sezone je vedno treba jemati z neko rezervo. Asfalt je zelo hladen," je kratko komentiral Daljević. Foto: Bojan Puhek

Stopnjevanje kilometrov: Vzemite si čas

Ob začetku sezone motoristom svetujejo najprej krajše in manj zahtevne vožnje, vožnje po okolici, ki je motociklistu bolj znana. Tako dobi nekaj rutine, ki je potrebna. Šele potem so na vrsti stopnjevanje in daljše poti.

"Na agenciji vedno svetujemo: vzemite si čas. Vzemite si čas tudi za počitek, hidracijo, preverjajte opremo, motocikel na daljših razdaljah, vozite v skupini. Če ste res na daljši poti, lahko pomagate eden drugemu in se nadzorujete. Tako kot je pomembno biti previden in se počasi privaditi na motocikel, je pomembno tudi to, da na daljših vožnjah ne pretiravate," je še poudaril Korošak.

Foto: STA



- poskrbijo za tehnično brezhibnost vozila, zlasti za ustrezne pnevmatike,

- upoštevajo, da so jutranje temperature še vedno nizke, ceste hladne, spolzke ali mokre, na določenih delih je lahko tudi pesek,

- prilagodijo hitrost razmeram na cesti, gostoti prometa in vožnjo izvajajo z ustrezno varnostno razdaljo,

- poskrbijo za vidnost in uporabljajo zaščitno opremo (čelado, odsevna oblačila itd.),

- na pot vedno odrinejo trezni,

Od pasu navzgor čim bolj fluorescentno zeleni

Inštruktor Daljević je še izpostavil, da imajo motoristi v prometu manjšo silhueto in drugi vozniki jih težko opazijo, če niso ustrezno opremljeni s svetilnimi elementi in opremo. Zato na Vranskem, kjer izvajajo treninge varne vožnje, zagovarjajo, da so motoristi od pasu navzgor čim bolj fluorescentno zeleni, saj so tako že čez dan veliko opaznejši kot sicer.

"Ogromno bomo naredili, če bo že čelada takšne barve. Z dodatki, kot so fluorescentni odsevniki, smo prav tako že čez dan vidnejši. Z oblečenim odsevnim jopičem boste motorista na cesti opazili," je dejal Daljević. Foto: Bojan Puhek

"Mogoče je matirana črna čelada res 'kul' za mnoge, ampak v slabših vremenskih razmerah, v mraku, ob zori bomo takega motorista kasneje opazili kot pa nekoga, ki ima čelado rumene odsevne barve, ki reflektira svetlobo. Priporočljivi so tudi našitki z odsevnimi materiali v kombinezonu," je svetoval Korošak.

Opozorilo tudi drugim udeležencem v prometu

Pri AVP so ob začetku nove motoristične sezone k veliki previdnosti pozvali tudi druge voznike motornih vozil. Pazljivost je potrebna predvsem v križiščih, saj se veliko nesreč zgodi zaradi odvzema prednosti motoristu pri zavijanju. Če voznik osebnega avtomobila na primer ne uporablja vzvratnih ogledal, lahko motociklista ob avtomobilu zagleda bistveno prej, kot si predstavlja.

Motoristi so hitrejši, težje jih je opaziti in hkrati so bistveno ranljivejši, je opozoril Daljević:





Zanimanja za dvokolesnike je z leti vedno več, prodaja manjših prostornin motorjev je v zadnjih dveh letih eksplodirala, več je tudi motociklov, več je ženskih motoristk.

"Mislim, da so slovenski vozniki motorjev zelo primerljivi z vsemi drugimi evropskimi vozniki motorjev. To, kar vidim na cestah, je vsako leto boljša kultura vožnje. Tudi zato, ker je vedno več motorističnih klubov in organizacij, ki skrbijo, da ti ljubitelji vožnje z motorjem dobijo dodatno izobrazbo, da jih učijo, organizirajo tečaje varne vožnje in druženja. Tega nekaj let nazaj še ni bilo toliko, zato se postopoma izboljšuje kultura vožnje tudi med vozniki enoslednih motornih vozil," je še povedal Korošak.

Se stanje res izboljšuje? To še meni Daljević z AMZS: