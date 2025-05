Petintridesetletni voznik je vozil motorno kolo v smeri Italije in pri odcepu za Malin trčil v osebi avtomobil, ki je vozil pred njim in zavijal v desno proti naselju Neblo. Voznik motornega kolesa je zaradi hudih posledic trčenja umrl na kraju nesreče.

Policisti obravnavali 76 prometnih nesreč v zadnjih 24 urah

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 76 prometnih nesreč, v katerih je en človek umrl, devet nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 44 kršitev javnega reda in miru ter 63 kaznivih dejanj.

Kršitve javnega reda in miru ter kazniva dejanja

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 33-krat posredovali na javnih krajih in 11-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so štiri kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli deset vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 31 tatvin, 15 vlomov, sedem poškodovanj tuje stvari, po dve povzročitvi poškodb, kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in primera nasilja v družini ter po eno ponarejanje listin, rop, preprečitev uradnega dejanja oz. napad na pooblaščeno osebo in grožnja.