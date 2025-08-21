Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Četrtek,
21. 8. 2025,
17.48

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Natisni članek

Natisni članek
Markovci pri Ptuju policija rop kraja Spar

Četrtek, 21. 8. 2025, 17.48

54 minut

Slovenski Spar prosi za pomoč: Ste videli ti dve ženski? #video

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
Spar ženski | Ženski naj bi iz trgovine Spar Špic ukradli več artiklov. | Foto Spar Špic Markovci / Facebook

Ženski naj bi iz trgovine Spar Špic ukradli več artiklov.

Foto: Spar Špic Markovci / Facebook

Spar Špic, franšizna trgovina trgovske družbe Spar v Markovcih, kupce na družbenem omrežju Facebook prosi za pomoč pri identifikaciji oziroma vzpostavljanju stika z dvema ženskama, ki sta po navedbah vodstva trgovine ukradli več izdelkov.

V trgovini Spar Špic Markovci so na družbenem omrežju Facebook objavili spodnji videoposnetek varnostne kamere, s katerega je razvidno, da je ena od žensk, ki ju iščejo, v svojo torbico pospravila dva artikla s polic.

Objavo trgovine je na Facebooku do zdaj delilo že več kot pet tisoč uporabnikov.

Markovci pri Ptuju policija rop kraja Spar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.