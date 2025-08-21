Četrtek, 21. 8. 2025, 17.48
54 minut
Slovenski Spar prosi za pomoč: Ste videli ti dve ženski? #video
Spar Špic, franšizna trgovina trgovske družbe Spar v Markovcih, kupce na družbenem omrežju Facebook prosi za pomoč pri identifikaciji oziroma vzpostavljanju stika z dvema ženskama, ki sta po navedbah vodstva trgovine ukradli več izdelkov.
V trgovini Spar Špic Markovci so na družbenem omrežju Facebook objavili spodnji videoposnetek varnostne kamere, s katerega je razvidno, da je ena od žensk, ki ju iščejo, v svojo torbico pospravila dva artikla s polic.
Objavo trgovine je na Facebooku do zdaj delilo že več kot pet tisoč uporabnikov.