Tragedija na počitnicah: mladi Nemec zabodel očeta, mačeho in sestro

Družinske počitnice na Zelenortskih otokih so se spremenile v tragedijo, potem ko so tri člane nemške družine našli zabodene v njihovem apartmaju. Glavni osumljenec trojnega umora je 19-letni sin, ki so ga aretirali v Lizboni, poroča nemški Spiegel.

Portugalska policija je potrdila, da je mladenič osumljen, da je do smrti zabodel očeta, mačeho in sestro. Na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdalo nemško pravosodje, so ga aretirali v Lizboni. Uradnih informacij o morebitnem motivu še ni.

Po dosedanjih informacijah se je zločin zgodil v torek na otoku São Vicente, kjer je bila družina na počitnicah. Osumljencu je uspelo pobegniti v Lizbono, preden so v apartmaju našli trupla. Portugalska tiskovna agencija Lusa je s sklicevanjem na zelenortsko policijo sporočila, da mladenič trpi za duševno motnjo.