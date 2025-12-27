Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
27. 12. 2025,
12.17

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
policija Zelenortski otoki tragedija Nemčija

Sobota, 27. 12. 2025, 12.17

44 minut

Tragedija na počitnicah: mladi Nemec zabodel očeta, mačeho in sestro

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Zelenortski otoki | Zelenortski otoki, otočje ob zahodni obali Afrike, so nekdanja portugalska kolonija. | Foto Guliverimage

Zelenortski otoki, otočje ob zahodni obali Afrike, so nekdanja portugalska kolonija.

Foto: Guliverimage

Družinske počitnice na Zelenortskih otokih so se spremenile v tragedijo, potem ko so tri člane nemške družine našli zabodene v njihovem apartmaju. Glavni osumljenec trojnega umora je 19-letni sin, ki so ga aretirali v Lizboni, poroča nemški Spiegel.

Portugalska policija je potrdila, da je mladenič osumljen, da je do smrti zabodel očeta, mačeho in sestro. Na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdalo nemško pravosodje, so ga aretirali v Lizboni. Uradnih informacij o morebitnem motivu še ni.

Po dosedanjih informacijah se je zločin zgodil v torek na otoku São Vicente, kjer je bila družina na počitnicah. Osumljencu je uspelo pobegniti v Lizbono, preden so v apartmaju našli trupla. Portugalska tiskovna agencija Lusa je s sklicevanjem na zelenortsko policijo sporočila, da mladenič trpi za duševno motnjo.

pretep, Španija, Nemčija, turisti, policija
Novice Nemška turista v Španiji pretepli do smrti
Deutsche Bahn, Nemčija
Novice Ker potnikov niso obveščali o gradbenih delih, jih je doletela visoka kazen
Sivert Guttorm Bakken
Sportal Norveško pretresla tragedija, priljubljenega biatlonca našli mrtvega
policija Zelenortski otoki tragedija Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.