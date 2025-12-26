Letošnje leto je bilo čarobno za številne zvezdnike. Življenja mnogih glasbenikov, igralcev, športnikov in resničnostnih zvezdnikov so polepšala rojstva otrok, s prihodom katerih so se nekateri v novih vlogah preizkusili prvič, drugi pa so svoje družine le še obogatili. Prvorojencev so se med drugim razveselili Štefan Hadalin, Anej Piletič, Nina Donelli in Dejan Dogaja, medtem ko sta Luka Dončić in Anamaria Goltes starša postala že drugič.

Preverili smo, kateri znani obrazi so v letu 2025 postali starši:

Jan in Urška Kozamernik

Že drugi dan novega leta nas je z veselo novico o rojstvu otroka razveselil slovenski odbojkar Jan Kozamernik. Z ženo Urško sta starša postala prvič, v svojo družino sta pozdravila sina Leona.

Jan in Urška Kozamernik sta si večno zvestobo obljubila julija 2022. Foto: Mediaspeed

Kozamernik pa ni bil edini slovenski športnik, ki je januarja prvič postal očka. Na svoj 23. rojstni dan se je s prejemom naziva oče pohvalil tudi nogometaš Svit Sešlar. Med tujimi zvezdniki so prvega meseca v letu starši postali še igralec Henry Cavill, britanska princesa Beatrice, igralka Lily Collins in vnukinja nekdanjega ameriškega predsednika Naomi Biden.

Manekenka Gisele Bündchen je tretjič postala mamica v začetku naslednjega meseca. Februarja je novega družinskega člana pozdravil tudi Elon Musk, ki se je razveselil že 14. otroka.

Uroš in Tjaša Steklasa

V sredini marca se je povečala družina slovenskega glasbenega para Uroša in Tjaše Steklase. Njuna prvorojenka Lori je dobila mlajšo sestrico Lili. Da pričakujeta še enega dojenčka, je pevski par razkril na odru koncerta v Gorenji vasi, nosečnost pa ju je, kot sta povedala, presenetila.

"Naša družina se je danes povečala za (še) eno srce. Dobrodošla, Lili," sta zakonca Steklasa ob rojstvu deklice zapisala pod fotografijo iz ljubljanske porodnišnice. Foto: Ana Kovač

Prihoda novega družinskega člana sta se marca razveselila še dva tuja zvezdnika – igralka Megan Fox je z nekdanjim partnerjem, glasbenikom Machine Gun Kellyjem, povila deklico, igralca Ed Westwick in Amy Jackson pa sina.

Nina Donelli in Matic Videčnik

Čeprav svoje zasebno življenje z javnostjo deli redko, je z veselo novico o rojstvu prvorojenke aprila razveselila slovenska pevka Nina Donelli. S partnerjem Maticem Videčnikom, odbojkarjem, ki ga je predstavila po naznanitvi novice o nosečnosti, sta postala starša deklici Anamariji.

Aprila so starši postali še igralca Jennifer Lawrence in Rupert Grint, Schumacherjeva hči Gina ter nizozemski dirkač Formule 1 Max Verstappen.

Dejan Dogaja in Kiara Haas

Glasbenik Dejan Krajnc, ki ustvarja pod imenom Dejan Dogaja, je maja postal očka sinu Levu. Z dolgoletno izbranko Kiaro Haas sta tako dočakala rojstvo prvega skupnega otroka.

Par je v zvezi dobrih pet let, spoznala pa sta se na maturantskem plesu v Mariboru. Foto: TinaAnže Photography

Slovenska glasbenica in voditeljica Darja Gajšek je maja povila svojega drugega otroka, medtem ko so se med tujimi zvezdniki otrok razveselili igralka Amber Heard, najmlajša hči ameriškega predsednika Tiffany Trump in nekdanji britanski premier Boris Johnson.

Ana in Saško Taks

Junija je drugič mamica postala slovenska vplivnica Ana Pusovnik, ki smo jo spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški. S koroškim podjetnikom Saškom Taksom sta po sinu Taju, ki sta ga dobila julija 2023, pozdravila še deklico Taro. Čeprav tega ni uradno potrdila, je vplivnica na svojih družbenih omrežjih svoj priimek spremenila v Taks, s čimer je nakazala, da sta se z očetom svojih otrok letos tudi poročila.

V začetku poletja se je povečala tudi družina slovenskega raperja Saše Petrovića (ustvarja pod imenom Challe Salle), ki se je z ženo Yvonne razveselil prihoda deklice Lune. Starša sta postala tudi Lara Deu in Samo Petje, ki sta se leta 2021 zaljubila na snemanju resničnostnega šova Exatlon. Rodila sta se jima dvojčka Liana in Liam. Med tujimi zvezdniki pa je štorklja obiskala norveškega smučarskega skakalca Johanna Andreja Forfanga.

Mitja in Anita Okorn

Le nekaj dni zatem, ko se je v javnosti razširila novica, da bo slovenski režiser Mitja Okorn dobil drugega otroka, se je to tudi zgodilo. Z ženo Anito sta konec julija pozdravila rojstvo deklice, ki sta jo poimenovala Sofia Anna Okorn.

Slovenski režiser Mitja Okorn že leta živi in ustvarja na Poljskem. Foto: Ana Kovač

Da je znova postal starš, je julija sporočil tudi prvi mož ansambla Saša Avsenika, ki je na družbenih omrežjih razkril, da sta z ženo Stašo dobila tretjega otroka. Med športniki sta se v novi vlogi preizkusila smučarski par Travis Ganong in Marie-Michele Gagnon, medtem ko je nogometni zvezdnik Neymar oče postal že četrtič. Rodile so tudi znana manekenka Olivia Culpo ter partnerki didžejev Calvina Harrisa in Steva Aokija.

Špela Jereb in Klemen Furlan

Avgusta je v starševstvo prvič zakorakala voditeljica Špela Jereb, sicer priljubljena vremenarka na POP TV. S partnerjem Klemnom Furlanom sta postala starša deklici, ki je na svet prijokala 26. avgusta, a njenega imena nista razkrila.

Da s partnerjem pričakujeta dojenčka, je voditeljica razkrila marca, le dan po materinskem dnevu. Foto: Mediaspeed

Med znanimi Slovenci sta se rojstva otroka avgusta razveselila tudi zakonca Bojan in Viktorija Emeršič. Tretjega skupnega otroka, čigar spol in ime nista znana, je igralski par povil ravno v letu, ko sta praznovala tudi 20 let skupne poti. Očetje so postali tudi nemški smučarski skakalec Karl Geiger, glasbenik Luke Hemmings in Jake Bongiovi, ki je skupaj z britansko igralko Millie Bobby Brown posvojil deklico.

Teja Beznik in Denis Žnidarič

Septembra sta novo življenjsko poglavje odprla Teja Beznik in Denis Žnidarič, ki sta se zaljubila med snemanjem resničnostnega šova Življenje na tehtnici. Da pričakujeta dojenčka, sta sporočila avgusta, zaradi zapletov pa je malček, ki sta mu nadela ime Oskar, na svet prišel konec septembra, več kot tri mesece prezgodaj.

Po dveh sinovih je pevka Rihanna septembra rodila deklico, ki sta ji s partnerjem ASAP Rockyjem nadela ime Rocki Irish Mayers. Starš dvojčkoma je postal igralec Penn Badgley, manekenka Karlie Kloss pa je povila že tretjega otroka. Da je njena hči Riley Keough drugič postala mamica, je septembra sporočila Priscilla Presley.

Anej in Iza Piletič

Oktober je zaznamovala vesela novica, da sta se naraščaja razveselila pevec Anej Piletič in njegova žena Iza. Deklico sta poimenovala Ava Ela.

Nov član je oktobra prišel tudi v družine igralke Vanesse Kirby, igralca Chrisa Evansa in manekenke Jasmine Tookes.

Štefan Hadalin in Katja Krivec

Da z dolgoletno partnerko pričakujeta prvorojenca, je upokojenemu slovenskemu smučarju Štefanu Hadalinu uspelo skrivati vse do rojstva otroka. Konec novembra sta s partnerko Katjo Krivec postala starša sinu Franu, ki je na svet prijokal v ljubljanski porodnišnici.

Štefan Hadalin in njegova izbranka sta z rojstvom sina zakorakala v starševstvo. Foto: Mediaspeed

Predzadnji mesec letošnjega leta je vesele novice o rojstvu otrok naznanilo še več zvezdnikov. Med Slovenci sta starša postala še pevec Denis Vučak iz skupine New Game Over, ki je pozdravil svojega prvorojenca, ter nekdanja protagonistka šova Sanjska ženska Katarina Hrestak Posavec, ki je pri 44 letih rodila drugega otroka. Prihodov dojenčkov so se razveselili tudi nekdanji teniški igralec Boris Becker, igralka Vanessa Hudgens in igralec bejzbola Cole Tucker, pevka Tori Kelly, raperka Cardi B in igralec Kieran Culkin.

Luka Dončić in Anamaria Goltes

V začetku zadnjega meseca tega koledarskega leta nas je razveselila novica, da sta ponovno postala starša košarkarski zvezdnik Luka Dončić in Anamaria Goltes. Njuna prvorojenka Gabriela, ki se je rodila novembra 2023, je tako dobila mlajšo sestrico Olivio. Da je Goltes ponovno noseča, je paru podobno kot pri prvi nosečnosti uspelo skrivati vse do zadnjih tednov, ko so Anamario z zaobljenim trebuščkom opazili med sprehodom po mestu.

Družina Luke Dončića je v začetku decembra dobila še eno članico. Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Decembra je v starševstvo zakorakal še avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft, z ženo Mariso sta v svojo družino pozdravila deklico, katere imena nista razkrila, rojstva prvega otroka pa so se razveselili tudi igralka Debby Ryan in glasbenik Josh Dun, komik in igralec Pete Davidson ter nekdanja teniška igralka Ana Kurnikova in pevec Enrique Iglesias.

