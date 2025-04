Jennifer Lawrence se je razveselila drugega otroka

Štiriintridesetletna igralka Jennifer Lawrence se je z 40-letnim možem Cookom Maroneyem razveselila rojstva njunega drugega otroka. Spol in ime otroka za zdaj nista znana. Zakonca Lawrence in Maroneyja so po rojstvu novega družinskega člana v ponedeljek že opazili med sprehodom po New Yorku, je za portal People potrdil neimenovani vir.

Jennifer Lawrence in Cooke Maroney na sprehodu po New Yorku pred dnevi. Foto: Profimedia

Par ima že tri leta starega sina

Direktor umetniške galerije Cooke Maroney in Lawrence sta se poročila leta 2019, skupaj pa že imata triletnega sina Cyja. Da igralka pričakuje prihod drugega otroka, je oktobra lani sporočila v članku in v objavi na Instagramu profila Vogue.

Kmalu po naznanitvi nosečnosti za javnost je poznavalec potrdil, da je Lawrence rada mama, in povedal: "Navdušena je, da je spet noseča. Zdi se, da je pravi čas zanjo. Njen sin bo star tri leta, ko bo prišel novi otrok."

Od rojstva prvega sina je Lawrence bolj izbirčna pri projektih, ki jih je sprejela, in se kariere loteva drugače. To je igralka Možje X: Apokalipsa priznala tudi Cameron Diaz leta 2023 v pogovoru za revijo Interview in dodala, da ji to, da ima otroka, pomaga tudi pri izločanju, katerih projektov se bo lotila in ali je vredno, da bo zaradi njih dlje časa odsotna od svojega otroka.