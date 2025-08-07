Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Četrtek,
7. 8. 2025,
10.04

13 minut

Mati umrla zaradi poškodb brutalnega napada

St. M.

Primer je ponovno pretresel črnogorsko javnost ter dodatno opozoril na globoko zakoreninjen problem nasilja nad ženskami in neučinkovitost institucionalne zaščite. Fotografija je simbolična.

Primer je ponovno pretresel črnogorsko javnost ter dodatno opozoril na globoko zakoreninjen problem nasilja nad ženskami in neučinkovitost institucionalne zaščite. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Alma Ćosović, 43-letna mati treh otrok iz Črne gore, je v nedeljo umrla v Kliničnem centru Črne gore zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela v brutalnem napadu v začetku junija. Osumljenec za napad je Dušan Ramić, srbski državljan, ki je po navedbah družine in Centra za pravice žensk Almo pretepel pred njenim mladoletnim otrokom s posebnimi potrebami in nato pobegnil s kraja dogodka, poroča spletni portal Index.hr.

Za pokojno je višje državno tožilstvo Črne gore, ki je prevzelo preiskavo, odredilo obdukcijo. Po besedah Alminega brata Demirja Ćosovića je po napadu ostala nezavestna več kot 30 ur brez vsakršne pomoči. V stanovanju je bil takrat tudi eden od njenih otrok, ki so ga po navedbah družine našli izčrpanega in brez nadzora.

"Moja sestra je bila brutalno umorjena, ni ji dal niti najmanjše možnosti za preživetje. Po pretepu pošast ni pokazala nobenega kesanja – ni poklicala na pomoč niti ni nikogar obvestila. Pustil jo je umreti poleg lastnega otroka," je Ćosović zapisal v pismu medijem.

Osumljenec aretiran

Črnogorska policija je junija sporočila, da so osumljenega Ramića aretirali v Podgorici in mu odredili pripor zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini s hudo telesno poškodbo, v povezavi s kaznivim dejanjem omogočanja uživanja mamil. Proti njemu je bila vložena tudi prekrškovna ovadba zaradi zanemarjanja otroka partnerice v skladu z zakonom o zaščiti pred nasiljem v družini.

Center za pravice žensk, ki je prvi poročal o dogodku, je sporočil, da pričakuje ustrezno kazen za storilca, in pozval državo, naj prevzame odgovornost za sistematično zaščito žensk in otrok.

"Ta femicid je še ena potrditev, da so ženske v Črni gori izpostavljene ekstremnemu nasilju, medtem ko odziv države ostaja daleč pod standardi, ki jih predpisuje zakon," so sporočili s centra.

Družina pokojne: To je umor, ne nasilje v družini

Ćosović je poudaril, da njegova sestra in osumljenec nista živela v družinski skupnosti in da zato zahtevajo, da se kaznivo dejanje pravno opredeli kot umor, ne pa kot nasilje v družini. Napovedal je, da bo družina sledila vsem fazam postopka s podporo odvetnikov in Centra za pravice žensk. Zahvalil se je tudi zdravniški ekipi kliničnega centra za večmesečno požrtvovalnost pri reševanju Alminega življenja. 

Primer je ponovno pretresel črnogorsko javnost ter dodatno opozoril na globoko zakoreninjen problem nasilja nad ženskami in neučinkovitost institucionalne zaščite.

