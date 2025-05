Italijo pretresa umor 14-letnega dekleta, ki so ga minulo noč našli blizu Neaplja. Najstnico je ubil njen nekdanji fant, njeno truplo pa so našli v zapuščenem športnem objektu. Gre za že 16. primer femicida v Italiji letos, poročajo italijanski mediji.

Martino Carbonaro so za pogrešano razglasili v ponedeljek popoldne v južnoitalijanskem kraju Afragola blizu Neaplja. Njeno truplo so ponoči našli pod omaro in smetmi v zapuščenem športnem kompleksu v mestu. Na glavi in obrazu je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa imela sledi udarcev s topim predmetom, najverjetneje kamnom.

Nekdanji fant priznal, da jo je ubil

Po poročanju medijev so v zvezi z njeno smrtjo aretirali njenega nekdanjega fanta. Njegov odvetnik je za časnik Corriere della Sera povedal, da je 19-letnik priznal, da jo je ubil, in dejal, da je to storil v trenutku jeze.

Pretresljivi podatki

V Italiji je bilo od začetka letošnjega leta ubitih že 16 žensk. V luči nasilja nad ženskami je italijanska vlada marca sprejela osnutek zakona, ki v kazensko pravo prvič uvaja pravno opredelitev femicida, za katerega je predvidena dosmrtna zaporna kazen.