Opazili skrivnostne ruske ladje: jih zelo zanima, kaj leži na dnu morja?

Norveški ribiči so v neposredni bližini enega od podmorskih plinovodov na nahajališču nafte in zemeljskega plina, znanem kot polje Asgard v Norveškem morju, opazili dve neznani vojaški ladji, ki sta pluli izredno počasi. Ena od njiju je glede na oznako na trupu ruski minolovec Afanasij Ivanikov, med drugim opremljen z robotskimi podvodnimi plovili, ki jih upravljajo na krovu ladje, ter avtonomnimi podmornicami s kamerami in drugimi instrumenti.

Ruski minolovec Afanasij Ivanikov je v sestavo ruske mornarice po navedbah portala Baird Maritime vstopil šele 7. maja letos. Na trupu ima z velikimi belimi števkami zapisano številko 625, enako kot ladja, katere fotografijo so 18. avgusta v neposredni bližini norveškega podmorskega plinovoda z večje oddaljenosti posneli norveški ribiči. Podobne številčne oznake imajo tudi nekatere druge ruske vojaške ladje.

Fotografija, ki je bila posneta z večje razdalje, je sicer zrnata, a na trupu ladje je vseeno razvidna številka 625. Foto: Bluesky / @thelostcomms.bsky.social‬

Po navedbah lokalnega medija Sunnmørsposten so ribiči domnevnega ruskega minolovca v spremstvu vlačilca opazovali na morju v bližini norveške severozahodne obale. Obe plovili sta se premikali izredno počasi, pričevanje ribičev povzema Sunnmørsposten.

Kaj je tako blizu norveške obale in predvsem pomembnega plinovoda počela domnevna ruska vojaška ladja, ni znano.

Je šlo za vohunsko misijo?

Ker imajo plovila razreda Aleksandrit, ki mu pripada minolovec Afanasij Ivanikov, na krovu tudi robotske podmornice s kamerami, ki jih upravljajo na krovu ladje oziroma plujejo avtonomno, se na spletu že pojavljajo špekulacije, da je šlo morda za vohunsko misijo.

V istem območju so julija lani opazili tudi rusko ladjo Nikolaj Čiker, ledolomilec, ki je, sodeč po razkritjih preiskovalnih novinarjev (vir), v zadnjih letih opravljal izvidniške naloge v bližini danskih, norveških in britanskih plinovodov.

Norveška ima od začetka vojne v Ukrajini, predvsem pa v zadnjem letu, precej opravka z ruskimi ladjami, ki jih sumijo vohunjenja.



Konec januarja letos so norveške oblasti za krajši čas zasegle in nato izpustile rusko posadko ladje Silver Dania, ki so jo sumili poškodovanja telekomunikacijskih kablov v Baltiku.



V neposredni bližini ene najpomembnejših obratov za predelavo plina na Norveškem, Nyhamna, so medtem večkrat opazile tako ruske kot kitajske ladje.



Septembra lani je ena od ruskih vojaških ladij proti norveški ribiški ladji izstrelila opozorilno salvo, ker se ji ni hotela umakniti oziroma zapustiti območja. Incident naj bi se zgodil v tako imenovani norveški izključni ekonomski coni.