Ameriška vojska je v četrtek sporočila, da je v napadu na dve plovili v mednarodnih vodah na vzhodu Pacifika ubila pet tihotapcev mamil. Plovili sta pluli po znani tihotapski poti v mednarodnih vodah v vzhodnem Pacifiku, so sporočili iz regionalnega poveljstva ameriške vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oborožene sile ZDA že od septembra na območju Karibov in vzhodnega Pacifika izvajajo vojaške akcije, ki so po pojasnilih vlade uperjene proti mamilarskim kartelom. V sklopu teh akcij je ameriška vojska doslej uničila več deset plovil, ki naj bi pripadala domnevnim tihotapcem drog, pri čemer je ubila več kot sto ljudi, navaja AFP.

Zaradi uporabe vojske v boju proti drogam in zaradi namigovanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi lahko vojsko poslal tudi v Venezuelo, se v ZDA sprožajo opozorila, da bi Trump moral pridobiti dovoljenje ameriškega kongresa.

Predstavniški dom kongresa, v katerem imajo večino republikanci, je v sredo sicer zavrnil dve resoluciji, s katerima so si demokrati prizadevali preprečiti agresijo proti Venezueli brez predhodnega soglasja kongresa.

Ameriška vlada vztraja, da so njena dejanja legitimna, in žrtve dosledno označuje za preprodajalce mamil in teroriste, vendar se zaradi teh ubojev srečuje s hudimi kritikami.