Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
19. 12. 2025,
7.39

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
vojska ZDA tihotapljenje mamila čoln Pacifik

Petek, 19. 12. 2025, 7.39

41 minut

V novem napadu ameriške vojske na plovili v Pacifiku pet mrtvih #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
napad, čoln, Pacifik ZDA, vojska | Strokovnjaki ZN za človekove pravice trdijo, da ZDA z napadi kršijo mednarodno pravo. | Foto Reuters

Strokovnjaki ZN za človekove pravice trdijo, da ZDA z napadi kršijo mednarodno pravo.

Foto: Reuters

Ameriška vojska je v četrtek sporočila, da je v napadu na dve plovili v mednarodnih vodah na vzhodu Pacifika ubila pet tihotapcev mamil. Plovili sta pluli po znani tihotapski poti v mednarodnih vodah v vzhodnem Pacifiku, so sporočili iz regionalnega poveljstva ameriške vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oborožene sile ZDA že od septembra na območju Karibov in vzhodnega Pacifika izvajajo vojaške akcije, ki so po pojasnilih vlade uperjene proti mamilarskim kartelom. V sklopu teh akcij je ameriška vojska doslej uničila več deset plovil, ki naj bi pripadala domnevnim tihotapcem drog, pri čemer je ubila več kot sto ljudi, navaja AFP.

Zaradi uporabe vojske v boju proti drogam in zaradi namigovanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi lahko vojsko poslal tudi v Venezuelo, se v ZDA sprožajo opozorila, da bi Trump moral pridobiti dovoljenje ameriškega kongresa.

Predstavniški dom kongresa, v katerem imajo večino republikanci, je v sredo sicer zavrnil dve resoluciji, s katerima so si demokrati prizadevali preprečiti agresijo proti Venezueli brez predhodnega soglasja kongresa.

Ameriška vlada vztraja, da so njena dejanja legitimna, in žrtve dosledno označuje za preprodajalce mamil in teroriste, vendar se zaradi teh ubojev srečuje s hudimi kritikami. 

Ameriški napad v Tihem oceanu
Novice Američani v napadih na plovila ubili osem ljudi. Je to uvod v novo vojno?
čoln, mamila, Tihi ocean
Novice Ameriška vojska v Pacifiku potopila še dve plovili in ubila šest ljudi
vojska ZDA tihotapljenje mamila čoln Pacifik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.