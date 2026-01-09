Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
9. 1. 2026,
8.40

Osveženo pred

55 minut

Petek, 9. 1. 2026, 8.40

55 minut

V izraelskih napadih v Gazi ubitih 13 ljudi

Avtorji:
Na. R., STA

Gaza, Izrael, vojna | Od začetka premirja v Gazi, ki je začelo veljati 10. oktobra lani, je Izrael izvedel že več napadov na palestinsko enklavo. Skupno je bilo v napadih od takrat ubitih že več kot 420 Palestincev, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi. | Foto Reuters

Od začetka premirja v Gazi, ki je začelo veljati 10. oktobra lani, je Izrael izvedel že več napadov na palestinsko enklavo. Skupno je bilo v napadih od takrat ubitih že več kot 420 Palestincev, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi.

Izraelska vojska je v četrtek izvedla napade na več krajev v Gazi, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnje civilne zaščite ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi tudi pet otrok. Napade je izvedla kljub dogovoru o prekinitvi ognja, kot pa je pojasnila, so vojaki ciljali na pripadnike palestinskega gibanja Hamas in teroristično infrastrukturo.

"Število smrtnih žrtev se je povzpelo na 13 zaradi izraelskih napadov na Gazo (...), kar je jasna kršitev dogovora o prekinitvi ognja," je v četrtek povedal predstavnik civilne zaščite v Gazi Mahmud Basal. Kot je dodal, se reševalne akcije za iskanje pogrešanih nadaljujejo.

Izraelska vojska pa je danes sporočila, da je izvedla napade na pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas in teroristično infrastrukturo na severu in jugu Gaze. Pri tem je pojasnila, da so napadi sledili spodletelemu poskusu izstrelitve izstrelka iz Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Izstrelek, ki je bil izstreljen iz Gaze, predstavlja kršitev dogovora o prekinitvi ognja," je še dodala vojska.

