Ameriška vojska v Pacifiku potopila še dve plovili in ubila šest ljudi

Ameriška vojska je v nedeljo v mednarodnih vodah na vzhodu Tihega oceana potopila še dve plovili, ki sta prevažali mamila, pri čemer je ubila šest ljudi, je danes na družbenem omrežju X sporočil ameriški minister za obrambo Pete Hegseth. Objavi je priložil tudi posnetka napadov.

Vojska je v nedeljskih napadih ubila skupno šest oseb, po tri na vsakem čolnu, je dejal Hegseth.

"Pod predsednikom Trumpom varujemo domovino in ubijamo te kartelne teroriste, ki želijo škodovati naši državi in njenemu ljudstvu," je na omrežju X zapisal minister, ki pa ni razkril, katerim kriminalnim združbam naj bi pripadali ubiti.

Zapisal je le, da so ameriški obveščevalni podatki pokazali, da sta bili obe plovili povezani s tihotapljenjem mamil in da sta pluli po znani tranzitni poti za trgovino z mamili v vzhodnem Pacifiku.

Po podatkih francoske tiskovne agencije AFP je ameriška vojska v okviru kontroverzne vojaške kampanje proti drogam v Karibih in Pacifiku od septembra ubila že 76 ljudi.