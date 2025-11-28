Melania Trump je ustanovila svoje podjetje, 30. januarja bo razkrila vse

Prva dama ZDA Melania Trump je na družbenih omrežjih delila vznemirljivo novico o svojem novem filmskem in produkcijskem podjetju, ki bo očitno sodelovalo pri produkciji filma Melania. Premiera tega filma bo po napovedih prve dame 30. januarja prihodnje leto.

Petinpetdesetletna Melania Trump je na Instagramu objavila kratek posnetek, v katerem je predstavila svojo novo produkcijsko hišo Muse Films.

"Predstavljamo: MUSE FILMS. Mojo novo produkcijsko hišo," je zapisala pod objavo.

"Film Melania bo ekskluzivno v kinodvoranah po vsem svetu na sporedu od 30. januarja 2026."

Novi dokumentarni film prve dame ZDA nastaja že od novembra 2024.

Ni veliko znanega o tem, kaj točno bo v filmu, vendar je v začetku letošnjega leta namignila na nekaj podrobnosti za Fox and Friends.

"Gre za prizore iz vsakdanjega življenja, kaj počnem, kakšne odgovornosti imam," je povedala.

Melania Trump je še dodala, da se bo dokumentarec osredotočil na "selitev v Belo hišo, pakiranje, pisarno prve dame in vzpostavitev njene ekipe".

Nastopila naj bi tudi Donald in Barron

Donald Trump in njegov sin Barron Foto: Guliverimage V nekaterih prizorih bodo nastopili predsednik Trump, njun sin Barron in drugi družinski člani. "Barronu je všeč, da njegova mama dela na takšnem projektu, in čeprav je sramežljiv, bo nastopil v mnogih delih dokumentarca," je za Sun povedal vir.

Melania naj bi bila zelo navdušena nad vlogo in je s produkcijo delila veliko o "življenju prve dame".

"Pokaže nam veliko podrobnosti o življenju v Beli hiši, o tem, kaj ima rada pri svoji funkciji in življenju, pa tudi o tem, kakšen vzor je drugim ženskam in svoji družini," je za medi Sun še povedal vir.