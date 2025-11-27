Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Četrtek,
27. 11. 2025,
19.59

1 ura, 10 minut

Donald Trump Steve Witkoff Vladimir Putin Gari Kasparov

Četrtek, 27. 11. 2025, 19.59

1 ura, 10 minut

"Putin hoče ukrajinske utrdbe, ki varujejo Evropo"

A. Ž.

Gari Kasparov | "Nato je bil ustanovljen samo za eno vojno, ne za Afganistan in ne za Sirijo – za eno vojno: za rešitev svobodne Evrope pred rusko agresijo. Ukrajina je edina država, ki se bori v tej vojni," trdi Gari Kasparov. | Foto Guliverimage

"Nato je bil ustanovljen samo za eno vojno, ne za Afganistan in ne za Sirijo – za eno vojno: za rešitev svobodne Evrope pred rusko agresijo. Ukrajina je edina država, ki se bori v tej vojni," trdi Gari Kasparov.

Foto: Guliverimage

To je nepremičninski posel za obogatitev družine Trump in prodajo Ukrajine, je o ameriškem mirovnem načrtu za Ukrajino dejal večkratni svetovni prvak v šahu in velik kritika Kremlja Gari Kasparov.

Gari Kasparov, ki je že dolga leta vidni kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je med panelno razpravo v Kanadi spregovoril o ameriškem mirovnem načrtu za Ukrajino (gre za mirovni načrt v 28 točkah, ki je medtem že skrajšan na domnevno 19 točk). Postal je precej vznemirjen in ni skoparil z besedami o Natu, piše nemški medij Focus.

Se bodo pogajanja vlekla v nedogled?

"To je najboljše, na kar Putin lahko upa. (…) Pogajanja se bodo vlekla v nedogled. (…) Kako lahko razpravljamo o tem 'poslu', ki ga je sklenil Trumpov poslovni partner (mišljen je Steve Witkoff, op. p.)? Gre za nepremičninski posel za obogatitev Trumpove družine in prodajo Ukrajine. To je to. Kako lahko kdorkoli resno razpravlja o tem, da se mora Ukrajina odpovedati svojim utrdbam, ki varujejo Evropo?" se je spraševal Kasparov.

Kasparov je ostro grajal tudi Nato in se spraševal, zakaj Ukrajina še vedno ni njegova članica. "Nato ni močan. Nato ne obstaja. To je ponaredek, to so samo štiri črke: N A T O. Razlog, zakaj še vedno sedite tukaj in praznujete, je ta, da Ukrajina vsako minuto umira. To je ogromna žrtev. (…) Ukrajina se že štiri leta bori za vso Evropo," je dejal kritik Kremlja.

"Ukrajina je edina država, ki izpolnjuje namen Nata"

"Nato je bil ustanovljen samo za eno vojno, ne za Afganistan in ne za Sirijo – za eno vojno: za rešitev svobodne Evrope pred rusko agresijo. Ukrajina je edina država, ki se bori v tej vojni. In še vedno razpravljamo o tem, ali naj jo sprejmemo ali ne. Ukrajina je edina država, ki izpolnjuje namen Nata. Dolžni smo ji vse," je bil jasen 62-letni Kasparov.

Kot je znano, je 28-točkovni mirovni načrt Bele hiše od Ukrajine zahteval velike koncesije Rusiji. Medtem se je pojavil evropski protipredlog prvotni ameriški različici, ki ponuja bistveno močnejšo podporo Ukrajini, prav tako so se začela pogajanja med Ukrajino in ZDA v Ženevi. Mirovni načrt se je z 28 tako skrajšal na 19 točk. A zdaj iz Moskve prihajajo signali, da je ta mirovni načrt v 19 točkah zanje nesprejemljiv.
