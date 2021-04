"Morilec Putin skupaj s svojo tolpo vodi mafijski režim"

"Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ni niti malo mar za Rusijo in njene ljudi. Gre mu le za moč in denar. V ta namen tudi ubija," opozarja šahovski velemojster in borec za človekove pravice Gari Kasparov, ki zahodne države na čelu z ZDA poziva, naj se Putinovemu mafijskemu režimu postavijo po robu.

Kasparov je v svoji kolumni za Wall Street Journal poudaril, da so ZDA pod novim predsednikom Joejem Bidnom glede politike do Rusije preveč nekonsistentne. Biden je namreč Putina najprej označil za morilca, s čimer se Kasparov strinja, a ob tem poudarja, da je Biden že v naslednjem koraku Putinu ponudil srečanje in možnost za pogovor.

"Biden Putinu dal točno to, kar hoče"

"Srečanje? Z morilcem? Biden je s tem dal Putinu točno to, po čemer hrepeni, in sicer enakovreden status s predsednikom ZDA. Tudi če se srečanje nikoli ne zgodi, že samo vabilo daje vtis, da je Putin nezamenljiv in da je še vedno vreden podpore oligarhov in elit, ki jim zagotavlja bogastvo," je zapisal Kasparov.

"Njegova namera o dosmrtnem diktatorstvu je postala jasna že pred več kot desetimi leti. Oblast bo zapustil samo v krsti, tako kot njegov vzornik Stalin," je pred časom o Putinu dejal Gari Kasparov. Foto: Reuters

Kot je poudaril, Biden pravi, da si želi predvidljive odnose s Putinom, a to je točno to, kar po mnenju Kasparova Biden že ima: "Putin napade, Zahod pa se šibko odzove in mu nato ponudi možnost pogovora, dokler Putin spet ne napade. Lepo je govoriti o diplomaciji, vendar ta še nikoli ni spremenila obnašanja nobenega diktatorja."

"Zna prebrati ljudi in zaznati njihovo šibkost"

Za Putina sicer Kasparov trdi, da ni ravno mojstrski strateg, vendar zna prebrati ljudi in zaznati njihovo šibkost. In kot znak šibkosti dojema tudi ponudbo za pogovore. "ZDA imajo skupaj s svojimi zaveznicami v svobodnem svetu možnost, da Putinu na njegove invazije, hekerske vdore, atentate in vmešavanja v volitve odgovorijo z izjemno močnim odzivom, a jim je vedno manjkalo volje, da to storijo," je poudaril.

Rusija je ob meji z Ukrajino v zadnjih tednih začela kopičiti svoje vojaške sile, zato se mnogi znova bojijo eskalacije nasilja, ki je izbruhnilo leta 2014 ob ruski okupaciji in priključitvi ukrajinskega polotoka Krim. Foto: Reuters

"Zasežite premoženje njegovim oligarhom"

Kasparov je prepričan, da Putinu ni niti malo mar za Rusijo in njene ljudi, pač pa le za moč in denar. In ravno tukaj vidi priložnost Zahoda za uvedbo učinkovitih sankcij zoper ruskega predsednika. Američanom tako med drugim namesto sankcij zoper vso državo, ki so jih uvedli prejšnji teden, predlaga zaseg premoženja Putinovim oligarhom ter njihovim družinam in podjetjem. "Če podpiraš Putinovo mafijsko diktaturo in imaš od nje dobiček, moraš tudi plačati ceno, ko gre čez mejo," je poudaril.

Šahovski velemojster je ob tem na Twitterju še zapisal, da Putin in njegova tolpa izrabljata Rusijo za povečanje svoje osebne moči in bogastva, zato odzivi tujine na državni ravni namesto osebni vedno zgrešijo cilj in ne dosežejo namena. "Podprite Ruse, človekove pravice, postavite se po robu Putinovemu morilskemu, mafijskemu režimu," je sklenil.

Napeti odnosi med ZDA in Rusijo

Ameriško veleposlaništvo v Moskvi je sicer danes sporočilo, da bo ameriški veleposlanik v Rusiji John Sullivan, potem ko je Moskva "priporočila", naj veleposlanik zaradi naraščajočih napetosti v odnosih med Rusijo in ZDA državo začasno zapusti, odpotoval v ZDA na posvetovanja.

Odnosi med ZDA in Rusijo so se prejšnji teden dodatno zaostrili po uvedbi novih ameriških sankcij proti Rusiji zaradi računalniških vdorov in vpletanja v ameriške volitve, piše STA. ZDA so izgnale deset ruskih diplomatov ter kaznovale več deset oseb in podjetij.

Aleksej Navalni je oster kritik Vladimirja Putina. Lani avgusta so ga zastrupili z živčnim strupom novičokom. Ameriške obveščevalne službe trdijo, da so to storili ruski obveščevalci. Po večmesečnem zdravljenju v Nemčiji se je sredi januarja letos vrnil v Moskvo. Takoj po prihodu so ga aretirali ter mu februarja izrekli kazen dveh let in pol zapora zaradi kršenja pogojne zaporne kazni, ki jo zdaj prestaja v kazenski koloniji. Foto: Reuters

Zaradi kritiziranja Putina pristal v kazenski koloniji

Ohladitev odnosov med Rusijo in zahodnimi državami povzroča tudi zaprtje ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, čigar zdravstveno stanje je vse slabše. EU, Nemčija, Francija in Slovenija so danes ruske oblasti pozvale, naj mu zagotovijo zdravniško oskrbo, ZDA pa grozijo s posledicami za Moskvo, če bo Navalni umrl. Kljub temu so ruske oblasti zdravniški ekipi, v kateri je bil tudi osebni zdravnik Navalnega, preprečile dostop do zaprtega opozicijskega voditelja.

Kasparov ob tem še vedno opozarja, da je odziv na rusko ravnanje z Navalnim preblag. "Zahod ne more rešiti Navalnega, lahko pa z ignoriranjem zapečati njegovo usodo," je zapisal na Twitterju.

Opozicijski voditelj v kazenski koloniji Pokrov okoli sto kilometrov vzhodno od Moskve služi zaporno kazen dveh let in pol, ker je z zdravljenjem v Nemčiji kršil pogojno zaporno kazen, ki so mu jo ruske oblasti zaradi očitkov o goljufiji izrekle leta 2014. Kolonija je sicer znana po krutih razmerah, zaporna kazen Navalnemu pa je po mnenju Zahoda izključno politično motivirana.

Rusi ob meji z Ukrajino kopičijo vojaške sile

Putin je poleg vsega tega v zadnjih tednih začel ob meji z Ukrajino kopičiti vojaške sile. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je opozoril, da je Rusija ob ukrajinski meji in na Krimu namestila že več kot 150 tisoč vojakov.

"To je do zdaj največja namestitev ruskih vojaških sil ob ukrajinskih mejah," je dejal in ponovno izrazil izjemno zaskrbljenost zaradi očitnega tveganja nadaljnjega stopnjevanja napetosti, ki je najhujše na vzhodu države, kjer se ukrajinska vojska že od leta 2014 bori s proruskimi separatisti. Samo letos je bilo kljub vsaj na papirju veljavni prekinitvi ognja na vzhodu Ukrajine ubitih skoraj 60 ljudi.

Moskva sicer vztrajno zanika, da separatistom pomaga s svojimi vojaki in orožjem, ob tem pa poudarja, da lahko Rusija svobodno premika svoje vojake po svojem ozemlju.