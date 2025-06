Voditelji držav članic Evropske unije so se danes zavzeli za nadaljevanje razprave o nedavno zaključenem pregledu pridružitvenega sporazuma z Izraelom, v katerem so pristojne službe ugotovile, da izraelska stran krši človekove pravice. Konkretnih ukrepov proti Izraelu, za kar se zavzema Slovenija, niso sprejeli.

Voditelji držav članic so se danes seznanili s poročilom o nedavno zaključenem pregledu izvajanja pridružitvenega sporazuma EU-Izrael, ki ga je zaradi katastrofalnih humanitarnih razmer v Gazi maja sprožila visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Kaja Kallas. V njem pristojne službe EU ugotavljajo, da Izrael krši drugi člen sporazuma, ki določa, da odnosi med stranema temeljijo na spoštovanju človekovih pravic.

Kaja Kallas in Robert Golob v družbi avstrijskega kanclerja Christiana Stockerja. Foto: Reuters

Zunanje ministre so pozvali, naj na julijskem zasedanju nadaljujejo razpravo o morebitnih nadaljnjih korakih, pri čemer pa morajo upoštevati razvoj dogodkov na terenu.

Odprava blokade Gaze in neoviran dostop do humanitarne pomoči

Ob tem so Izrael v sklepih pozvali, naj odpravi blokado Gaze, da bi omogočili takojšen in neoviran dostop ter dostavo humanitarne pomoči v enklavi. Pozvali so tudi k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in brezpogojni izpustitvi vseh talcev, ki jih je zajelo palestinsko islamistično gibanje Hamas.

"Izrael mora v celoti izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom," so zapisali.

Na današnjem zasedanju, ki se ga udeležuje tudi premier Robert Golob, so voditelji govorili še o najnovejšem dogajanju v zvezi z Iranom. Pri tem so pozdravili prenehanje sovražnosti med Iranom in Izraelom ter vse strani pozvali, naj spoštujejo mednarodno pravo in se vzdržijo dejanj, ki bi lahko privedla do novega zaostrovanja. EU bo še naprej prispevala k diplomatskim prizadevanjem za zmanjšanje napetosti in iskanje trajne rešitve za iransko jedrsko vprašanje, kar je mogoče doseči le s pogajanji, so poudarili.

Vrh EU brez Madžarske podprl Ukrajino na njeni evropski poti

Voditelji držav EU so danes potrdili nadaljnjo podporo Ukrajini na njeni poti do članstva v EU. V izjavi, ki je Madžarska ni podprla, so pozvali k nadaljnjim korakom v pristopnem procesu, potem ko je Evropska komisija ocenila, da je Kijev pripravljen na odprtje prvega sklopa poglavij v okviru pristopnih pogajanj.

Razprava o Ukrajini na današnjem zasedanju Evropskega sveta se je končala brez sprejetja sklepov sedemindvajseterice. Zaradi nasprotovanja madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki je proti članstvu Ukrajine v EU, so voditelji 26 članic sprejeli posebno izjavo.

V njej so pozdravili "precejšen napredek" Ukrajine na poti približevanja EU ter pozvali Kijev in Evropsko komisijo, naj okrepita delo v pristopnem procesu. Svet EU pa so voditelji pozvali, naj sprejme naslednje korake v okviru pristopnega procesa v skladu s pristopom, ki temelji na zaslugah. Pri tem so se seznanili z oceno Evropske komisije, da je prvi sklop poglavij v okviru pristopnih pogajanj, ki obsega temeljna vprašanja, pripravljen za odprtje.

Voditelji so tudi ponovno potrdili svojo podporo pravičnemu miru v Ukrajini ter obljubili nadaljnjo vojaško in finančno pomoč državi v boju proti ruski agresiji.

Pozvali so še k sprejetju novega, 18. svežnja sankcij proti Moskvi. Predlagani ukrepi med drugim vključujejo znižanje cenovne kapice za omejevanje izvoza ruske nafte v tretje države, ukrepe proti ruskima plinovodoma Severni tok 1 in 2 ter sankcije proti ruskemu bančnemu sektorju.

Med zasedanjem je voditelje sedemindvajseterice prek videopovezave nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki jih je pozval k znižanju zgornje meje cen ruske nafte, kar je sicer predlagano v novem svežnju sankcij. To za zdaj nima podpore vseh 27 članic, saj mu nasprotujejo v Budimpešti.