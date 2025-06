Golob do sredine julija pričakuje ukrepanje EU proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic

"Dejstvo je, da je Evropska komisija oziroma visoka zunanjepolitična predstavnica Unije zelo jasno ugotovila, da gre za kršitev drugega člena asociacijskega sporazuma, kar pomeni, da Izrael krši človekove pravice. In zdaj je dolžnost, da v skladu s tem tudi ukrepamo," je povedal Golob.

"Stališče Slovenije je nedvoumno. Ker gre za kršitve, moramo biti pri ukrepanju hitri in odločni. Najmanj, kar pričakujemo, je zamrznitev trgovinskega dela sporazuma," je poudaril.

Lastni interesi pred človekovimi pravicami Palestincev

Ob tem je izrazil obžalovanje, da so nekatere pomembne države članice EU, ki nasprotujejo ukrepanju, svoje lastne interese postavile pred človekove pravice Palestincev.

Če EU do sredine julija ne bo ukrepala, bodo Slovenija in še nekatere podobno misleče države morale to storiti same, je zatrdil premier.

"Pripravljeni smo storiti to, saj je skrajni čas, da ne zgolj izražamo solidarnost, ampak tudi dejansko pritisnemo na izraelsko vlado," je še povedal. Priznal je sicer, da bi bil pritisk bistveno večji, če bi ukrepali na ravni EU, kot pa če ukrepe sprejmejo posamezne članice.

"Če se razmere ne bodo izboljšale ..."

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je po ponedeljkovem zasedanju zunanjih ministrov članic sporočila, da Izrael krši drugi člen sporazuma, ki določa, da odnosi med stranema temeljijo na spoštovanju človekovih pravic. Ob tem je poudarila, da namen ni kaznovanje Izraela, ampak konkretno izboljšanje razmer za ljudi v Gazi.

"Če se razmere ne bodo izboljšale, se lahko pogovorimo o nadaljnjih ukrepih in se k temu vrnemo julija," je napovedala. Zunanji ministri se bodo naslednjič sestali 15. julija.

Naj julija nadaljujejo razpravo o rezultatih pregleda, naj bi voditelji držav članic zunanje ministre pozvali tudi v sklepih današnjega zasedanja.