Golob napovedal mini koalicijski vrh o zvišanju obrambnih izdatkov

Premier je ob prihodu na vrh EU v Bruslju ponovil, da je edina operativna zaveza, ki jo je Slovenija doslej sprejela, zaveza iz resolucije o programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. V skladu z resolucijo, ki jo je nedavno potrdil državni zbor, bo Slovenija še letos obrambne izdatke zvišala na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa na tri.

Kot je povedal, se je zaradi različnega razumevanja znotraj koalicije odločil, da bo sklical mini koalicijski vrh. Na njem se običajno sestanejo vodje strank in njihovih poslanskih skupin ter generalni sekretarji strank.

"Zdaj so pogajanja zaključena, vrh je za nami"

"Koalicijske partnerje bom podrobno seznanil s postopkom pogajanj in tudi z vsemi naslednjimi koraki, se pravi, na kakšen način bomo zdaj naredili akcijski načrt, kjer bomo jasno opredelili, komu gre denar oziroma kam bomo investirali v naslednjih petih letih, da bomo izpolnili cilja," je pojasnil Golob.

Ob tem pa je že predlagal, da se z vladnega gradiva o izhodiščih za udeležbo na vrhu Nata v Haagu umakne oznaka interno.

"Zdaj so pogajanja zaključena, vrh je za nami in lahko umaknemo vse stopnje tajnosti in jih tudi bomo. In potem naj si vsak ustvarja svoje mnenje o tem, kaj piše v gradivih in kaj ne," je še poudaril.

"Razprave o tej temi na vladi ni bilo, gre za zavezo predsednika vlade"

Golob se je za sklic mini koalicijskega vrha odločil, potem ko so se voditelji članic Nata v sredo v sklepni izjavi zavezali k dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035. Premier je že v sredo poudaril, da je edina sprejeta zaveza Slovenije tista, ki je določena v nedavno spremenjeni resoluciji.

V koalicijskih strankah SD in Levica so že pred vrhom zavezništva premierja in predsednika Gibanja Svoboda pozivali, naj ne podpre zvišanja na pet odstotkov BDP. Koordinatorica Levice Asta Vrečko je tudi v odzivu na sklepe vrha Nata poudarila, da v njeni stranki niso in nikoli ne bodo podprli zvišanja izdatkov za obrambo. Zatrdila je, da razprave o tej temi na vladi ni bilo in da gre za zavezo predsednika vlade.