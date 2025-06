Zaveza voditeljev zveze Nato, da bodo do leta 2035 obrambne izdatke zvišali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), je velika zmaga za ZDA, Evropo in zahodno civilizacijo, je danes po vrhu zavezništva v Haagu povedal ameriški predsednik Donald Trump.

"Zaveza k zvišanju izdatkov se bo imenovala haaška obrambna zaveza. To je velikanska zmaga za ZDA, ker smo nosili nepravično breme, pa tudi zmaga za Evropo in zahodno civilizacijo," je na novinarski konferenci po poročanju tujih tiskovnih agencij in britanskega BBC dejal Trump.

Ob tem je bil kritičen do Španije, ki ne namerava izpolniti cilja, in njen odnos do Nata označil za nepravičnega. "Ne razumem, v čem je problem," saj gre španskemu gospodarstvu zelo dobro, je dejal.

"Ko se bomo pogajali o trgovinskem sporazumu s Španijo, bodo plačali dvojno," je dejal. O trgovinskem sporu, ki je izbruhnil zaradi uvedbe ameriških carin na uvoz blaga v državo, se sicer z ZDA v imenu EU pogaja Evropska komisija, in ne posamezne države članice unije.

Voditelji držav članic Nata so se danes na vrhu zveze Nato v Haagu dogovorili, da bodo do leta 2035 izdatke za obrambo in varnost namenili pet odstotkov BDP. Od tega bodo za osnovne obrambne potrebe in izpolnitev ciljev zmogljivosti namenili 3,5 odstotka letno. Preostalih 1,5 odstotka bo namenjenih za zaščito ključne infrastrukture, zagotavljanje civilne pripravljenosti in odpornosti, spodbujanje inovacij ter krepitev obrambne industrije.