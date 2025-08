Znana slovenska podjetnika in vplivneža Miha in Jasna Žaler Culiberg, ki zadnji dve leti z družino živita v Salvadorju, sta med dopustom pri naših južnih sosedih doživela pravo morsko dramo. Med jadranjem po hrvaški obali ju je ujelo silovito neurje, mirno jutro družine s tremi otroki pa se je prevesilo v viharen dan.

Ustanoviteljica otroškega zabaviščnega središča Minicity v Ljubljani je dramatične posnetke, kaj se jim je dogajalo med jadranjem na Hrvaškem, delila na družbenem omrežju Instagram in pokazala zahtevne razmere, v katerih so se znašli. Kot je videti s posnetkov, jih je ujelo silovito neurje z nalivi, bliskanjem in točo, ki je dodobra razburkalo morje in ustvarilo visoke valove.

Kljub zahtevnim razmeram je Miha Culiberg ohranil mirno glavo in družino pripeljal na varno. Poleg moža je Žaler Culiberg pohvalila tudi otroke, ki so si takoj, ko so videli, kaj se dogaja, samoiniciativno nadeli rešilne jopiče in se skrili v notranjost plovila.

Sledilci podvomili o pristnosti posnetkov

"Bravo kapitan, bravo mi, otroci pa itak poklon, rešilni jopiči v minuti na njih (samoiniciativno) in kot borci na tleh v notranjosti, stisnjeni skupaj, prestali veter, točo, strele, valove, pristajanje v črni temi, najbolj zoprno pa je nenehno piskanje radijske postaje," je dramatično dogajanje opisala Jasna Žaler Culiberg. In dodala: "Imamo mi to, jajca kot biki in trdo voljo, da zmoremo! Sem pa zdaj trdno odločena za čez Atlantik pač ne grem, basta!"

Zaradi dramatičnih prizorov, ki jih je delila, je marsikdo med njenimi sledilci pomislil, da so posnetki ustvarjeni z umetno inteligenco, a je podjetnica to zanikala. "Prvič, mu niti ne znam reči, da tako naredi, drugič pa se iz take štale res ne bi norca delala, prisežem," je pojasnila in dodala, da je hitro nehala snemati, saj je stanje postalo preveč resno: "Nam se zdi hitro, ko piha 9 vozlov, danes pa je kazalo nad 50. V paniki si hitro zelo izurjena posadka, kaj pa preostane?"

Na srečo se je vse skupaj končalo dobro, jim bo pa izkušnja zagotovo ostala v spominu kot opomin, da se lahko vreme na morju spremeni v trenutku.

Preberite tudi: