Včeraj zvečer je močna nevihta divjala po Dalmaciji in povzročila kar nekaj škode ter ogrozila mnoga človeška življenja. Najhuje je bilo v okolici otoka Vis. V vasici na otoku je temperatura padla s 30 na 21 stopinj Celzija v le nekaj minutah. Gasilci so morali reševati številne turiste, ki so sredi neurja obtičali na ladjah.

V Splitu je okoli 20.30 začelo močno deževati in grmeti, poroča Index.hr. Na splitskem stadionu Poljud bi se ob 21. uri morala začeti tekma med Hajdukom in Istro, a je bil začetek preložen, ker je na stadionu zmanjkalo elektrike. Zaradi močnega dežja je bil poplavljen tudi večji del igrišča.

Vendar so bile težave nogometašev in njihovih navijačev nepomembne v primerjavi s položajem, v katerem so se znašli mnogi morjeplovci okoli otoka Vis.

Nevihta najprej zajela Vis, v Komiži ogromni valovi

Nevihte z grmenjem so se začele zgodaj zvečer nad odprtim morjem srednjega Jadrana in obalo Italije. Okoli 19. ure je nevihta zajela otoka Biševo in Vis, v Komiži pa so najmočnejši sunki vetra dosegli 50 vozlov.

Nevihte so se nato pomikale proti Hvaru in Braču, a so se raztezale nad širše območje od Trogirja in Čiova do Korčule. Tako je v Dolu na otoku Hvar v manj kot eni uri padlo več kot 20 litrov dežja na kvadratni meter, poroča Dalmacija Danas.

Reševanje morjeplovcev

Zaradi neugodnega vremena so hrvaški gasilci morali posredovati na treh plovilih – skupaj so rešili 16 oseb:

Okoli 19.30 je pri Biševu nasedla jadrnica, gasilci so s štirimi plovili rešili šest ljudi.