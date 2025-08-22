Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Francosko prvenstvo, 2. krog

PSG ponovno prvi na delu

Vitinha, PSG | Vitinha je v prvem krogu PSG zagotovil minimalno zmago. | Foto Guliverimage

Vitinha je v prvem krogu PSG zagotovil minimalno zmago.

Foto: Guliverimage

Drugi krog ligue 1 bo tako kot prvega otvoril branilec naslova PSG, ki se bo doma udaril z Angersom. Marseille, pri katerem se je po uvodnem porazu zaiskrilo v garderobi, bo v soboto gostil novinca Paris FC, krog pa bosta z nedeljskim derbijem sklenila Lille in Monaco, ki je edini v prvem krogu slavil za več kot gol.

Prvi krog francoskega prvenstva je ponudil kar sedem tekem, ki so se končale z 1:0. Zgolj Monaco je s 3:1 ugnal Le Havre, za edini remi pa sta poskrbela Brest in Lille (3:3). 

Med tistimi, ki so slavili zgolj za gol, je bil torej tudi aktualni prvak PSG, ki je pri Nantesu slavil z golom Vitinhe. Pestro pa je bilo po porazu Marseilla pri Rennesu, kjer se je zaiskrilo v garderobi gostov, končalo pa s tem, da je klub Adrienu Rabiotu in Jonathanu Rowu pokazal vrata.

Pablo Longoria
Sportal Incident v slačilnici Marseilla, predsednik ogorčen: Dogodek izjemne resnosti in nasilja

Francosko prvenstvo, 2. krog:

Petek, 22. avgust:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci:

2 - Doumbia (Brest)
...

UEFA Supepokal - PSG
Sportal PSG po loteriji iz brezna do superpokalne lovorike
Gianluigi Donnarumma
Sportal Drama pri PSG, Donnarumma razočaran in žalosten
