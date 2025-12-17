Vratar Safonov junak zmage PSG, ki je prišel do premierne "medcelinske" lovorike

Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci medcelinskega pokala. Evropski prvak je v finalu v Katarju po enajstmetrovkah ugnal južnoameriškega prvaka Flamengo iz Brazilije z 2:1 (1:0, 1:1).

Parižani so prvič v zgodovini osvojili to lovoriko, zanjo pa so se kljub vlogi favorita morali pošteno potruditi. večino tekme so bil isicer boljši in nevarnejši tekmec, vendar je Flamengo, zmagovalec medcelinskega pokala leta 1981, tekmo pripeljal vse do enajstmetrovk, pri katerih je blestel vratar Parižanov Matvej Safonov s štirimi obrambami.

V prvem polčasu so bili večji del boljši Parižani, v četrti miniti je Joao Neves zadel le zunanji del mreže, v deveti je Fabian Ruiz celo zadel, a gol ni obveljal, saj je bila žoga že pred tem zunaj igrišča, v 38. pa so evropski prvaki le povedli.

Desire Doue je z desne strani podal žogo pred vrata, kjer jo je Flamengov vratar le na kratko odbil, do nje se je dokopal Hviča Kvarachelia in brez težav zadel za 1:0.

Brazilci, južnoameriški prvaki, v večjem delu prvega polčasa niso bili posebej nevarni, najbližje zadetku pa so bili v 42. minuti, ko je po kotu z leve strani na drugi vratnici z glavo za malenkost zgrešil Erick Pulgar.

Joao Neves je bil prvi tudi v drugem polčasu z nevarnejšim strelom, toda v 62. minuti je Flamengo izenačil, z bele pike je zadel Jorginho. Pozneje sta imeli obe ekipi še nekaj priložnosti, a odločitve ni bilo, tako da je sledil podaljšek.

V tem je PSG vse prevladoval, bil nevarnejši, toda Rossija mu ni več uspelo premagati. Odločitev je tako padla po enajstmetrovkah, pri katerih je - ob sicer ne najboljših poskusih igralcev Flamenga - blestel vratar PSG Safonov, ki je obranil štiri strele.

Zadel je le Nicolas de la Cruz, pri Parižanih pa sta bila uspešna Vitinha in Nuno Mendes - zgrešila pa sta Bradley Barcola in Ousmane Dembele, ki je v torek dobil priznanje za najboljšega igralca sveta po izboru Mednarodne nogometne zveze Fife.

PSG je imel kot evropski prvak zagotovljen nastop v finalu medcelinskega pokala, medtem ko si je Flamengo moral finale priigrati. Tega si je zagotovil s sobotno polfinalno zmago v Al Rajanu proti afriškemu prvaku, egiptovski ekipi Pyramids, z 2:0.

Na medcelinskem pokalu sicer vsako leto igrajo prvaki šestih konfederacij, in sicer Evrope, Južne Amerike, Severne in Srednje Amerike ter Karibov, Afrike, Azije in Oceanije.

Letošnji medcelinski pokal se je začel že 14. septembra, ko je zasedba Pyramids v Kairu s 3:0 odpravila serijskega oceanijskega prvaka Auckland City. Egipčani so nato 23. septembra v Džedi izločili še savdsko zasedbo Al Ahli s 3:1. Flamengo pa je 10. decembra za polfinale ugnal mehiški Cruz Azul z 2:1.

Fifa je lani uvedla tudi klubsko svetovno prvenstvo z 32 ekipami z vsega sveta, a to bo potekalo predvidoma na štiri leta.

Od leta 1960 do leta 2004 so klubi že imeli medcelinski pokal, na katerem sta igrala zmagovalca evropske in južnoameriške lige prvakov. Pozneje so uvedli prvo različico klubskega SP, na katerem je nastopalo sedem klubov. Leta 2024 pa so uvedli novo, zdajšnjo različico medcelinskega pokala, prvo izvedbo je dobil madridski Real.

Za PSG je to prvi medcelinski pokal, enega ima še iz stare izvedbe tudi Flamengo iz leta 1981.