Tudi vas sosed spravlja ob živce? Ukrepajte še danes!

Sosedski spori so pogost pojav, ki lahko resno vpliva na kakovost življenja in odnose v skupnosti. Neurejene meje med zemljišči, hrup, neurejena dvorišča in težave z dostopom ter parkiranjem so le nekateri izmed pogostih vzrokov za spore med sosedi. Če se takšni spori ne rešujejo pravočasno, lahko privedejo do resnejših konfliktov in pravnih postopkov.

Meje in uporaba površin

Eden najpogostejših razlogov za spore je meja s sosedi. Sosedje lahko pridejo v spor, ker eden seka gozd, kosi travo ali postavi ograjo na tuji strani meje. Pomena urejenih parcelnih mej se pogosto zavedamo šele ob težavah, saj le urejena meja zagotavlja ustrezno pravno varnost.

Poleg meja so pomembne tudi služnostne pravice in nujne poti. Služnost poti je pravica, ki jo lastnik nepremičnine daje drugi osebi za prehod prek njegove nepremičnine, določena je s pogodbo in vpisana v zemljiško knjigo. Pogosto se obe strani lahko počutita prikrajšani – tisti, ki ne more dostopati do svoje parcele, če mu v primeru spora lastnik dostopa ne dovoli, in lastnik parcele, kjer poteka pot, ker ne želi, da se po njej gibljejo drugi.

Smiselno je, da nesoglasja in spore sprva poskušamo zgladiti po izvensodni poti. Če pogovor in ustno opozorilo nista dovolj, se obrnite na Pravnika na dlani. Svetoval vam bo in po potrebi sestavili pisni zahtevek, ki ga nato naslovite na svojega soseda. Pokličite 01 280 8000, dosegljivi smo vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Vas motijo mejne ograje in sosedova drevesa?

Sosedovo drevo na meji je pogosto vir sporov. Plodovi drevesa se delijo med soseda. Če vas motijo veje in korenine sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor ali vašo nepremičnino, jih lahko odstranite, če tega ne stori sosed. Prav tako lahko zahtevate odstranitev drevesa na skupne stroške, če vas ovira pri rabi nepremičnine.

Razlog za sosedski spor so tudi ograje. Za postavitev ograje je potrebno soglasje obeh mejašev. V primeru takega soglasja se lahko ograja postavi tudi na mejo, sicer pa je potreben odmik od meje vsaj 50 centimetrov. Gradbeni zakon pri tem določa, da so vse ograje, nižje od 2,20 metra, enostavni objekti, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Pri pritožbi glede meje je rok za vložitev tožbe za motenje posesti 30 dni od motitvenega dejanja. Torej ne odlašajte in se čim prej posvetujte s pravnikom!

Verjetno se vam je že zgodilo, da so vaši sosedje povzročali prekomeren hrup. Hrup zaradi domačih živali, glasne zabave, zlasti ponoči, in prenovitvena dela, ki povzročajo hrup in motijo vaš mir.

Če sosedi povzročajo prekomeren hrup, je pomembno, da težavo najprej poskusite rešiti s pogovorom in preverite hišni red, če živite v večstanovanjskem poslopju. Če hrup vztraja, je mogoče obvestiti policijo, ki lahko ukrepa in izda globo zaradi kršenja javnega reda in miru. Lahko pa se odločite tudi za tožbo zaradi motenja posesti. Za to rešitev se odločimo predvsem, če so ob motenju posesti zaradi hrupa nastale tudi poškodbe ali je bila otežena raba nepremičnine.

Hrupni sosedje? Spor glede meje? Vas motita sosedovo drevo ali ograja? Težave s služnostjo? Rešite se skrbi in težav ter pokličite pravno svetovalno službo Pravnik na dlani. Svetoval vam bo, pripravil dopis in pomagal, da boste uspešno rešili spor in svoje pravice.

Kako lahko rešite sosedske spore v svojo korist?

Pomembno je, da se sosedski spori rešujejo hitro in učinkovito. Bistvo, ki ga moramo vsi upoštevati, je, da z izvrševanjem svoje lastninske pravice, ki jo imamo na nepremičnini, ne smemo škodovati ali omejevati pravic svojih sosedov. Prvi korak pri reševanju sosedskega spora naj bo vedno miren pogovor. Če pogovor ne zadostuje, je smiselno poiskati pomoč pravnega strokovnjaka. Pravnik na dlani ponuja strokovno pravno pomoč in nasvete za reševanje sosedskih sporov. Naši pravniki vam lahko pomagajo razumeti vaše pravice in dolžnosti, vedno pa se najprej potrudijo rešiti vašo težavo brez sodnega postopka. Za vas lahko pripravi dopis, ki ga naslovite na soseda, s svarilom, kakšne so morebitne posledice (prijava, tožba), če se težave ne bodo rešile v določenem roku. Vendar, pozor – pazite na roke, ki jih ne smete zamuditi!

