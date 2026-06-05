Ajatolov svetovalec: Če bodo ZDA nadaljevale z napadi, bomo vojno razširili na Sredozemlje

Visoki iranski uradnik Mohsen Rezaei je za CNN povedal, da je morebitni mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom odvisen od tega, ali bo Trumpova administracija pristala na sprostitev 24 milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev, in opozoril, da bodo ZDA "vstopile v temen koridor", če se bo konflikt nadaljeval.

Mohsen Rezaei, vojaški svetovalec vrhovnega voditelja ajatole Mojtabe Hameneija, je v ekskluzivnem intervjuju za CNN dejal, da so pogajanja zastala in da mora ameriški predsednik Donald Trump najti rešitev. "Pogajanja so v slepi ulici in gospod Trump mora prekiniti zastoj. Žoga je na Trumpovi strani," je dejal Rezaei.

Iran naj bi takoj po podpisu začasnega sporazuma zahteval sprostitev 12 milijard dolarjev zamrznjenih sredstev, dodatnih 12 milijard dolarjev pa pozneje. Rezaei je zahtevo za sprostitev premoženja opisal kot ukrep za krepitev zaupanja in poudaril, da bi poteza Trumpove administracije odprla "novo obzorje za prihodnost" Irana in Amerike. "Če želi Trump doseči dogovor z Iranom, je teh 24 milijard dolarjev preizkus zaupanja, ki ga želi Iran vzpostaviti s Trumpom. To je preizkus, ki ga mora Amerika opraviti, po katerem bo pot odprta. To je naš denar, ne ameriški," je bil jasen Rezaei.

V redkem intervjuju je Rezaei ponudil vpogled v razmišljanje iranskih vplivnih krogov o povojni viziji države, usodi Hormuške ožine in možnih iranskih potezah v primeru novega napada.

Opozoril je, da bo Iran, če bodo ZDA nadaljevale konflikt, "razširil vojno" onkraj Perzijskega zaliva, kar bi lahko privedlo do širitve vojaških operacij od Hormuške ožine do Indijskega oceana, ožine Bab el Mandeb, Rdečega morja in Sredozemlja. "Vojni bomo dali novo dimenzijo z napadom na druge ameriške baze, poleg tistih, ki smo jih že napadli," je dejal Rezaei, a ob tem pripomnil, da je "možnost vojne majhna".

Na vprašanje o zdravju ajatole Hameneija in njegovi vlogi pri odločanju Rezaei ni odgovoril, je pa zavrnil možnost srečanja s Trumpom. "Do tega ne bo prišlo. Trenutno smo v prvi fazi pogajanj, gospod Trump pa je ta pogajanja pripeljal v zastoj. Do srečanja ne bo prišlo." Trump je sicer ta teden dejal, da se mu zdi, da se s Hamenejem "dobro razumeta" in da bi mu bilo "v čast", če bi se srečal z njim.

Iran je pripravljen na ameriško kopensko invazijo

V intervjuju za CNN je Rezaei izrazil dvome o trajnosti kakršnegakoli jedrskega sporazuma s Trumpom. Če pogovori ne bodo uspešni, pa je dejal, da je Iran pripravljen na morebitno ameriško kopensko invazijo. "Takrat bo svet razumel iranske resnične zmogljivosti, saj je naša kopenska moč veliko večja od naše raketne moči," je bil jasen Rezaei.

Rezaei je ponovil, da imata Iran in Oman suverenost nad Hormuško ožino, ključno plovno potjo, po kateri je pred vojno potovala petina svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina, in da jo bosta skupaj upravljala.