Je pri upokojitvi res diskriminiran oziroma oškodovan?

Interpretacija na ZPIZ glede vojaškega roka in zvišanja odstotka pokojnine je ta, da velja samo za tiste, ki so se upokojili leta 2026. Uslužbenka se sklicuje na zakon ZPIZ-2. Ker sem se upokojil leta 2024, sem v tem primeru diskriminiran oziroma oškodovan!

niste sicer napisali, ali ste se upokojili s polno delovno dobo 40 let ali ne. To je namreč pomembno pri višini odmernega odstotka za pokojnine.

Služenje obveznega vojaškega roka lahko vpliva na višino pokojnine (odmerni odstotek), vendar je to odvisno od aktualnih sprememb zakonodaje in načina, kako ste to obdobje uveljavljali.

Ključne spremembe, ki so začele veljati od 1. 1. 2026, so naslednje:

Dodatni odmerni odstotek: za čas služenja obveznega vojaškega roka je mogoče uveljavljati višji odmerni odstotek (višja pokojnina).

Višina povišanja: odstotek se poveča glede na trajanje služenja:

0,8 odstotka za od pet do manj kot devet mesecev,

1,2 odstotka za od devet do manj kot 12 mesecev,

1,6 odstotka za od 12 do manj kot 15 mesecev,

2,0 odstotka za 15 mesecev ali več.

Omejitev: če ste vojaški rok že uporabili za znižanje starostne meje za upokojitev, ga ne morete ponovno uveljavljati za višji odmerni odstotek (in obratno).

Zahteva: za uveljavitev potrebujete potrdilo o služenju vojaškega roka, ki ga izda Uprava za obrambo.

Za upokojene v leta 2024 menimo, da zakon ZPIZ-2 ne more veljati za nazaj avtomatično.

Sam postopek odmere poteka na temelju ZPIZ-1 ali zdaj ZPIZ-2, vendar zanj veljajo pravila upravnega postopka. Odločba se izda po pravilih ZUP.

Svetujemo vam, da vseeno sprožite postopek nove odmere pokojnine, in sicer lahko zahtevate povečanje odmernega odstotka na podlagi obveznega služenja vojaškega roka. Potrebujete ustrezno potrdilo, za katerega lahko zaprosite na e-upravi (obstaja obrazec) ali pa obrazec najdete na straneh MORS, ga izpolnite ter pošljete po pošti ali osebno odnesete na vložišče.

Vsekakor morate sprožiti postopek na ZPIZ in vložite zahtevo za ponovno odmero pokojnine zaradi upoštevanja novih dejstev.

Šele z izdano odločbo boste imeli vse pogoje za morebitno pritožbo v primeru zavrnitve. Glede na prakso in obstoječo zakonodajo pa vam svetujemo sprožitev ponovne odmere pokojnine.

Pravnik na dlani