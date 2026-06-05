Delo po navedbah očividcev poroča, da so pri restavraciji Mio Nonno pod Šmarno goro odjeknili streli.

Danes zvečer so pri priljubljeni restavraciji Mio Nonno (nekdanji Bizeljčan) pod Šmarno goro odjeknili streli, poroča Delo. Po besedah prič so na kraju posredovali policisti in specialci. Cesta mimo Šmarne gore je bila delno zaprta.

Prav v tej ljubljanski gostilni je pred mesecem dni svoj 40. rojstni dan praznovala Tina Gaber, žena nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba.