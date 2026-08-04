V jezeru našli truplo moža italijanske ministrice

Italijanski potapljači so v jezeru Vico severno od Rima v italijanski pokrajini Lacij danes našli truplo moža italijanske ministrice za družino, rodnost in enake možnosti Eugenie Roccella, Luigija Cavallarija. Iskalna akcija je trajala pet tednov, saj je bil Cavallari pogrešan od 27. junija.

Truplo moža 72-letne ministrice, nekdanjega inženirja in akademika, so našli približno kilometer stran od njegove zadnje znane lokacije 27. junija, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Luigija Cavallarija so našli po petih tednih intenzivnih in neprekinjenih reševalnih akcij v bližini naselja Punta del Lago na globini 18 metrov. Italijanske oblasti so za iskanje uporabile tudi potapljače in vodne robote, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Cavallari je verjetno med kopanjem doživel hud zdravstveni zaplet, potem ko se je želel ohladiti v jezeru v hudi vročini, ki to poletje pesti Italijo in druge evropske države. Več kot 50 let je bil poročen z ministrico Roccella, s katero je imel dva otroka.