Pomagajte prostoživečim živalim: poglejte, kam je zaradi pomanjkanja vode zašla srna

Ob vročinskem valu v Društvu Reks in Mila opozarjajo, da se človek lahko umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prostoživeče živali pa te možnosti nimajo. Zato ljudi pozivajo, naj na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. Vodo je treba menjati vsak dan, posode pa redno čistiti.

Plitva posoda naj bo vedno v senci, voda pa sveža in čista. Kamenje ali vejice so lahko živalim v pomoč za varen izhod iz posode, ob tem pa odsvetujejo uporabo sladkorja, mleka ali drugih dodatkov. "Če opazite močno izčrpano ali poškodovano divjo žival, se obrnite na pristojno veterinarsko službo," so dodali.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, ptice vodo pogosto iščejo na povsem neobičajnih mestih. Zaradi vročine dihajo z odprtim kljunom, razpirajo krila in izgubljajo veliko tekočine, mladiči v gnezdih, še posebej pod strehami ali na drugih izpostavljenih mestih, pa se lahko pregrejejo še preden poletijo. Glede ježev, veveric, kun, lisic in drugih sesalcev so zapisali, da ti v iskanju vode ponoči prehodijo bistveno daljše razdalje kot običajno, pri tem pa pogosto prečkajo ceste in naselja, zato se poveča tudi število nesreč.

Srna je v Baški na Krku pred dnevi zaradi pomanjkanja vode zašla v morje.

Zaradi pomanjkanja vode se živali približujejo naseljem

Žuželke, predvsem čebele, čmrlji in metulji, brez vode ne morejo učinkovito opravljati svoje ključne vloge opraševalcev, dvoživke ostajajo brez mokrišč, ribe pa trpijo zaradi nizkega vodostaja in pregrete vode, v kateri je vse manj kisika, so še opozorili. Tudi večje divje živali, kot so srne, jeleni in divji prašiči, se zaradi pomanjkanja vode vse pogosteje približujejo naseljem, kar pa se ne dogaja zaradi izgube strahu pred človekom, temveč jih k temu sili preživetje.

Izpostavili so še opozorila znanstvenikov, da visoke temperature zemljo izsušujejo še hitreje kot pomanjkanje padavin, zato se vodni viri praznijo bistveno hitreje kot nekoč. Posledice tega občutijo celotni ekosistemi, od žuželk in ptic do sesalcev ter ljudi. Kot so še zapisali, voda ni le sredstvo za odžejanje, temveč tudi za uravnavanje telesne temperature, presnove, prebave, hlajenje organizma in normalno delovanje vseh življenjskih procesov. Brez vode živali hitro dehidrirajo, postanejo izčrpane, izgubijo orientacijo, težje najdejo hrano in postanejo bistveno bolj ranljive za bolezni, poškodbe ter plenilce.

Ker vročinski val ne prizanaša nikomur, tudi živalim ne, v Živalskem vrtu Ljubljana v teh dneh skrbijo, da se lahko vsaka žival po svoje ohladi in osveži. Na vpliv visokih temperatur se živali odzivajo različno, najtežje je tistim s severnih in gorskih območij, so pojasnili za STA. Kot enega najpomembnejših ukrepov izpostavljajo dostop do sveže pitne vode.