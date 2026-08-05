Slovenijo je v tem tednu zajel že tretji poletni vročinski val, vročina pa ne bo pojenjala še vsaj do petka. Poleg ljudi si tudi divje živali v vroči pripeki rade poiščejo osvežujoč kotiček v osrčju gozda, s katerim si pomagajo prebroditi vroče poletno obdobje.

V zavodu Kočevsko so na svojih profilih delili nov posnetek iz osrčja njihovih gozdov, ki razkriva našim očem običajno skrito dogajanje v gozdu. Kako si v vročih poletnih dneh pomagajo divje živali, si lahko ogledate v spodnjem posnetku:

"Živali na Kočevskem dobro vedo, kako premagati vročino: poiščite senco, zadržujte se ob vodi, upočasnite tempo ter si privoščite osvežitev," so ob posnetku z nasveti, kako zmanjšati in si olajšati peklensko vroče avgustovske dni, zapisali na zavodu Kočevsko.

Na prisrčnih arhivskih posnetkih stacionarne kamere zavoda lahko opazimo medvedjo družinico, jelena, ki se ohlaja v večji luži, medveda, ki se napajata, eleganten sprehod divje mačke ter ohlajanje različnih živali v mlakuži sredi gozda: dveh medvedov, srnjadi in dveh košut.

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