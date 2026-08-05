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Avtor:
A. P. K.

Sreda,
5. 8. 2026,
17.44

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
gozd žival vročina poletje Kočevsko divje živali sonce visoke temperature medved živali

Sreda, 5. 8. 2026, 17.44

1 ura, 10 minut

Poletni posnetki iz osrčja gozdov razkrivajo ravnanje živali v vročini #video

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
medved, gozdna luža, kočevsko, živali | Divje gozdne živali podobno kot ljudje vroče dni preživljajo na več različnih načinov: napojijo se v gozdni luži, se v njej okopajo, ali pa se vanjo uležejo in mirujejo. | Foto Youtube/Kočevsko

Divje gozdne živali podobno kot ljudje vroče dni preživljajo na več različnih načinov: napojijo se v gozdni luži, se v njej okopajo, ali pa se vanjo uležejo in mirujejo.

Foto: Youtube/Kočevsko

Slovenijo je v tem tednu zajel že tretji poletni vročinski val, vročina pa ne bo pojenjala še vsaj do petka. Poleg ljudi si tudi divje živali v vroči pripeki rade poiščejo osvežujoč kotiček v osrčju gozda, s katerim si pomagajo prebroditi vroče poletno obdobje.

V zavodu Kočevsko so na svojih profilih delili nov posnetek iz osrčja njihovih gozdov, ki razkriva našim očem običajno skrito dogajanje v gozdu. Kako si v vročih poletnih dneh pomagajo divje živali, si lahko ogledate v spodnjem posnetku:

"Živali na Kočevskem dobro vedo, kako premagati vročino: poiščite senco, zadržujte se ob vodi, upočasnite tempo ter si privoščite osvežitev," so ob posnetku z nasveti, kako zmanjšati in si olajšati peklensko vroče avgustovske dni, zapisali na zavodu Kočevsko.

Na prisrčnih arhivskih posnetkih stacionarne kamere zavoda lahko opazimo medvedjo družinico, jelena, ki se ohlaja v večji luži, medveda, ki se napajata, eleganten sprehod divje mačke ter ohlajanje različnih živali v mlakuži sredi gozda: dveh medvedov, srnjadi in dveh košut.

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