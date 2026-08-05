V UKC v zadnjih dneh velik porast hudo poškodovanih. To je razlog.

V UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila huje poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po tri pristanke helikopterjev na dan, letos skupno več kot 420. Tudi na ministrstvu za obrambo poleti beležijo večje število posredovanj helikopterjev SV in policije.

Kot so v Univerzitetnem kliničnem centu (UKC) Ljubljana zapisali na omrežju X, je povečanje števila hudo poškodovanih delno povezano tudi z visokimi zunanjimi temperaturami in večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih aktivnostih. V zadnjih dneh so oskrbeli kar nekaj hudih poškodb, ki so bile posledica padcev v hribih in tudi nekaj huje poškodovanih v prometu.

Samo v torek so na heliportu UKC Ljubljana pristali trije helikopterji s huje poškodovanimi, tudi sicer so letos poleti vse pogostejši dnevi, ko na heliportu beležijo po tri pristanke s poškodovanci dnevno. Skupno je na heliportu UKC Ljubljana letos pristalo že več kot 420 helikopterjev.

V vročih dneh hitreje pride do hujših nesreč

Vse prebivalce prosijo, da se v dneh izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine in so pazljivi pri delu s stroji v najbolj vročem delu dneva, saj lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč, so opozorili.

Tudi podatki ministrstva za obrambo kažejo, da so helikopterji Slovenske vojske (SV) in letalske enote policije letos poleti opravili več posredovanj v gorah. Julija so opravili 71 reševanj, od tega največ, kar 58, zaradi nesreč. Julija lani so medtem skupaj opravili 44 reševanj, od tega 28 zaradi nesreč.

Samo v prvih petih dneh letošnjega avgusta so opravili že 18 reševanj, od tega sedem zaradi nesreč. Podatki za lanski avgust medtem kažejo, da so v celem mesecu posredovali 58-krat, od tega 40-krat zaradi nesreč.

Med lokacijami, kjer najpogosteje posredujejo, izpostavljajo območja Julijskih, Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank oziroma regijske centre za obveščanje Kranj, Nova Gorica in Celje.

Zaradi povečanega števila posredovanj v poletnih mesecih SV na Brniku zagotavlja dodaten helikopter za potrebe helikopterskega reševanja, so navedli za STA.

Posadke letalstva SV na pomoč poletele 537-krat

Sicer so le dežurne helikopterske posadke SV julija letos na pomoč poletele 118-krat, od tega 27-krat v gore, 83-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, dvakrat izvedle prevoz inkubatorja, dvakrat zagotovile prevoz darovanega organa in štirikrat sodelovale pri gašenju požara. Pri tem so prepeljale 120 poškodovanih ali obolelih oseb in skupaj naletele 115 ur, je navedeno na spletni strani SV. Julija lani so medtem poletele 88-krat.

V letošnjem letu pa so posadke letalstva SV na pomoč poletele 537-krat, od tega so 85-krat posredovale pri reševanju v gorah, 432-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, šestkrat za prevoz inkubatorja, desetkrat zagotovile prevoz darovanega organa in štirikrat sodelovale pri gašenju požara na območju Jurišne vasi, Zgornjega Jezerskega in Planje pri Bovškem. Pri tem so prepeljale 555 poškodovanih ali obolelih oseb ter na požarišča odvrgle okoli 70 tisoč litrov vode. Skupaj so tako naletele 595 ur.

SV bo predvidoma prihodnje leto dobila šest helikopterjev, ki bodo namenjeni tudi za potrebe helikopterskega reševanja, so za STA navedli na ministrstvu.