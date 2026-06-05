Pod kakšnimi pogoji in kdaj grem lahko v pokoj?

Letos sem dopolnil 54 let. Delati sem začel 1. septembra 1989. Imam tri otroke. Kdaj naj bi šel v pokoj in koliko mesecev lahko uveljavljam otroke za starostno upokojitev? Kaj se mi bolj izplača? Ali se služenje vojaškega roka lahko uveljavlja? Služil sem namreč v slovenski vojski.

Kot pokojninska doba brez dokupa se štejejo obdobja obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti, brez dokupa pokojninske dobe (v to dobo se ne šteje npr. zavarovalna doba v času skrbi za otroka v prvem letu starosti, prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje itd.).

Zavarovanci pridobijo pravico do starostne pokojnine:

pri starosti 65 let, če so dopolnili 15 let zavarovalne dobe, ali

pri starosti 60 let, če so dopolnili 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Kot pokojninska doba brez dokupa se štejejo:

obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. decembra 2012, če so bili za to obdobje plačani prispevki,

obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. januarju 2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31. decembrom 2012, vendar zgolj do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki,

dokupljena zavarovalna doba do 31. decembra 2012, če so bili za to obdobje plačani prispevki,

obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti,

obdobja delovnega razmerja v tujini.

Lahko se upokojite tudi pri nižji starosti in uveljavite znižanje starostne meje :

zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti in ki ima državljanstvo Republike Slovenije,

zaradi služenja obveznega vojaškega roka, za dve tretjini dejanskega trajanja (to znižanje velja le za moške),

zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti,

zaradi dela na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem,

zaradi osebnih okoliščin, povezanih z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile te osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, kasneje pa do prištete dobe.

Starostno mejo 60 let je mogoče znižati, če ste pred 18. letom vstopili v obvezno zavarovanje, služili obvezni vojaški rok ali zaradi skrbi za otroke (za moške, če so uveljavljali starševski dopust), vendar praviloma ne pod 58 let.

Od 1. 1. 2026 se obvezno služenje vojaškega roka (vključno z JLA in civilno službo) prizna za znižanje starostne meje za upokojitev ali za zvišanje odmernega odstotka pokojnine. Znižanje starosti znaša dve tretjini časa obveznega služenja, potrdilo pa se pridobi na upravi za obrambo.

Odgovor na vaše vprašanje je, da boste lahko predvidoma upokojeni leta 2030, ko boste izpolnili starost 58 let.

Pravnik na dlani