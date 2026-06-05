Tragičen konec spletne zvezde: pes z 1,5 milijona sledilci končal v restavraciji

Na Kitajskem odmeva zgodba o border collieju, ki je na družbenih omrežjih zbral več kot 1,5 milijona sledilcev. Pes je bil ukraden, prodan restavraciji in po navedbah lastnika ubit ter uporabljen za hrano, kar je sprožilo ogorčenje javnosti in razpravo o zakonodaji za zaščito živali.

Pes Chutou je bil spremljevalec kitajskega potovalnega vplivneža iz province Henan, ki je z njim več let dokumentiral potovanja po Kitajski. Skupaj sta postala spletna senzacija na platformi Douyin, kjer sta zbrala več kot 1,5 milijona sledilcev. Chutou je izginil maja letos, medtem ko je bil lastnik v tujini, je poročal South China Morning Post. Pes je bil v tem času doma pod nadzorom lastnikovega očeta.

Kamere razkrile krajo

Po vrnitvi domov je lastnik pregledal posnetke nadzornih kamer, ki naj bi pokazali, da sta neznanca psa odpeljala na električnem skiroju. Sledila je iskalna akcija s pomočjo oblasti in prostovoljcev. Lastnik je kasneje stopil v stik z osumljencem in ponudil nagrado v višini približno 10 tisoč juanov (približno 1.300 evrov) za vrnitev psa.

NEW: Border Collie in China with 1.5 million followers stolen, sold for $27 to a restaurant, and then eaten.



The dog's owner, a Chinese travel blogger named 'Guo,' documents his travels with his dog.



While he was away on an overseas trip, the dog disappeared while in the care… pic.twitter.com/Itlb9Q9x9T — Collin Rugg (@CollinRugg) June 4, 2026

Prodaja za nekaj deset evrov

Osumljenec je po poročanju več medijev priznal, da je bil pes že prodan naprej za približno 180 juanov (okoli 27 dolarjev oziroma 23 evrov) v restavracijo, ki se ukvarja z mesom.

Po navedbah lastnika naj bi bil pes nato usmrčen in uporabljen za prehrano. Restavracija naj bi zavrnila možnost, da bi vrnila ostanke, saj naj bi bili ti že zavrženi.

Šok in razprava o zakonodaji

Primer je sprožil močan odziv na kitajskih družbenih omrežjih, kjer številni uporabniki opozarjajo na pomanjkljivo zakonodajo na področju zaščite hišnih ljubljenčkov. Na Kitajskem namreč ni celovitega zakona, ki bi jasno urejal zaščito domačih živali, zato se podobni primeri pogosto obravnavajo kot navadna tatvina lastnine.

Primer je znova odprl tudi razpravo o trgovini z mesom psov, ki v nekaterih delih Kitajske še vedno obstaja, čeprav so nekatere regije in mesta njegovo uživanje že prepovedale.