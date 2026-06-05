Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. L.

Petek,
5. 6. 2026,
20.55

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
pes Kitajska vplivneži

Petek, 5. 6. 2026, 20.55

32 minut

Ukraden

Tragičen konec spletne zvezde: pes z 1,5 milijona sledilci končal v restavraciji

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Izginuli pes | Foto omrežje X

Foto: omrežje X

Na Kitajskem odmeva zgodba o border collieju, ki je na družbenih omrežjih zbral več kot 1,5 milijona sledilcev. Pes je bil ukraden, prodan restavraciji in po navedbah lastnika ubit ter uporabljen za hrano, kar je sprožilo ogorčenje javnosti in razpravo o zakonodaji za zaščito živali.

Pes Chutou je bil spremljevalec kitajskega potovalnega vplivneža iz province Henan, ki je z njim več let dokumentiral potovanja po Kitajski. Skupaj sta postala spletna senzacija na platformi Douyin, kjer sta zbrala več kot 1,5 milijona sledilcev. Chutou je izginil maja letos, medtem ko je bil lastnik v tujini, je poročal South China Morning Post. Pes je bil v tem času doma pod nadzorom lastnikovega očeta.

Kamere razkrile krajo

Po vrnitvi domov je lastnik pregledal posnetke nadzornih kamer, ki naj bi pokazali, da sta neznanca psa odpeljala na električnem skiroju. Sledila je iskalna akcija s pomočjo oblasti in prostovoljcev. Lastnik je kasneje stopil v stik z osumljencem in ponudil nagrado v višini približno 10 tisoč juanov (približno 1.300 evrov) za vrnitev psa. 

Prodaja za nekaj deset evrov

Osumljenec je po poročanju več medijev priznal, da je bil pes že prodan naprej za približno 180 juanov (okoli 27 dolarjev oziroma 23 evrov) v restavracijo, ki se ukvarja z mesom.

Po navedbah lastnika naj bi bil pes nato usmrčen in uporabljen za prehrano. Restavracija naj bi zavrnila možnost, da bi vrnila ostanke, saj naj bi bili ti že zavrženi.

Šok in razprava o zakonodaji

Primer je sprožil močan odziv na kitajskih družbenih omrežjih, kjer številni uporabniki opozarjajo na pomanjkljivo zakonodajo na področju zaščite hišnih ljubljenčkov. Na Kitajskem namreč ni celovitega zakona, ki bi jasno urejal zaščito domačih živali, zato se podobni primeri pogosto obravnavajo kot navadna tatvina lastnine.

Primer je znova odprl tudi razpravo o trgovini z mesom psov, ki v nekaterih delih Kitajske še vedno obstaja, čeprav so nekatere regije in mesta njegovo uživanje že prepovedale.

pes Kitajska vplivneži
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.