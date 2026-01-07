Izjemnega uspeha Domna Prevca, ki je včeraj v Bischofshofnu osvojil zlatega orla za skupno zmago na 74. novoletni turneji so čustveno pospremili tudi njegovi reprezentančni kolegi. Slovensko veselico v ciljni areni slovite skakalnice so začinili tudi številni slovenski navijači z bučnim skandiranjem in poplavo glasnih čestitk. Ob vsem skupaj je našim skakalcem in njihovemu trenerju že zmanjkovalo besed. "Štafeta je predana," je sklenil Anže Lanišek, ki je turnejo končal na devetem mestu.Izjemnega uspeha Domna Prevca, ki je včeraj v Bischofshofnu osvojil zlatega orla za skupno zmago na 74. novoletni turneji so čustveno pospremili tudi njegovi reprezentančni kolegi. Slovensko veselico v ciljni areni slovite skakalnice so začinili tudi številni slovenski navijači z bučnim skandiranjem in poplavo glasnih čestitk. Ob vsem skupaj je našim skakalcem in njihovemu trenerju že zmanjkovalo besed. "Štafeta je predana," je sklenil Anže Lanišek, ki je turnejo končal na devetem mestu.

"Ja fino, kajne?" se je v Bischofshofnu včeraj smejalo drugemu najboljšemu slovenskemu skakalcu v tej zimi Anžetu Lanišku. "Lahko rečemo, da je Bischofshofen slovenski. Naši navijači so danes pokazali, da so najboljši. Takšnih ni nikjer drugje. Tudi v Avstriji je bil občutek, kot da smo doma. Odlično! Boljše ne more biti," je pohvalil množico slovenskih ljubiteljev skokov, ki so v ciljni areni skakalnice poimenovane po Paulu Außerleitnerju.

"Štafeta je zdaj predana"

Lanišek je bil eden prvih, ki je Domnu Prevcu čestital za zmago, z reprezentančnimi kolegi ga je pričakal v izteku, nato pa so ga dvignili na ramena in tako začeli veliko rajanje, ki se je nato nadaljevalo skozi uradne podelitve in tudi dlje. "Čestital sem mu, kaj drugega ob takšnem uspehu že težko rečeš. Bil je pa cel dan umirjen, kot da se morda ne bi zavedal, kaj se dogaja. Res je super, zdaj bo to počasi prihajalo za njim," je še napovedal Lanišek, tudi sam letos že dvakratni zmagovalec tekem za svetovni pokal.

"Otroci to gledajo in upam, da jih čim več pride v skoke in se začne ukvarjati z najlepšim športom." Foto: Reuters

Teža Prevčevega uspeha, šele tretjega slovenskega v 74-letni zgodovini prestižne skakalne turneje štirih skakalnic, je velika, še meni Lanišek. "Za slovenske skoke takšen uspeh pomeni veliko. Otroci to gledajo in upam, da jih čim več pride v skoke in se začne ukvarjati z najlepšim športom. Štafeta je zdaj predana. Od Perota naprej."

Peter Prevc, zmagovalec turneje leta 2016, je ponosno v živo pospremil dosežek mlajšega brata, tudi njega pa je po tekmi ponesla navijaško vzdušje in se je za nekaj trenutkov pridružil razposajeni množici radoživih Slovencev na tribunah. Jasno, brez zvokov harmonike ni šlo, s tem inštrumentom so bili "oboroženi" nekateri navijači, v areni pa je zaigral tudi ansambel Fehtarji, kar je naposled sprožilo še spontani plesni zaključek izjemnega večera na Solnograškem.

Trenutek, ki ga ne doživi prav vsak

Eden tistih, ki so lahko nadvse ponosni tudi na svoje dosežke, pa je Rok Oblak. V Bischofshofnu se je spet uvrstil v finalno serijo in v izjemni konkurenci zasedel 28. mesto. Svojo krstno novoletno turnejo je končal na 24. mestu. "To je eden mojih lepših dni, ki sem jih kadarkoli želel. Uvrstil sem se v finalno serijo, nato pa še super uspeh Domna Prevca. Sem kar brez besed. Lepše bi bilo le še, če bi se sam uvrstil v finalno serijo v Garmisch-Partenkirchnu, ampak dobro. Trikrat mi je uspelo, super zadovoljen sem. To mojo krstno novoletno turnejo pa si bom zagotovo zapomnil po tem uspehu, ko je Domen prejel tega orla in ga dvignil visoko v zrak. To je en tak lep trenutek, ki ga ne doživi prav vsak," je bil presrečen 24-letni Gorenjec, ki v tej sezoni odlično napreduje in z vsako tekmo le še pridobiva samozavest.

Rok Oblak se je na svoji prvi novoletni turneji izkazal. Foto: Reuters

Trenerju zmanjkovalo besed, njegovemu ostremu očesu pa ni ušlo nič

To je seveda nadvse veseli tudi glavnega trenerja slovenske vrste Roberta Hrgoto. Ta je včeraj pokal od ponosa, mu je pa na trenutke že zmanjkovalo besed. "Tekmo sem mogoče vendarle spremljal malce bolj ... Ne bom rekel nervozno, ampak vseeno upaš, da se ne zgodi kaj nepredvidenega, da zdrži do zadnjega skoka. In to mu je uspelo, čestitke Domnu, zdržal je celotno turnejo in zasluženo zmagal," je povzel napetost finala, v katerem je Domen Prevc branil vodstvo iz prve serije.

Zmagati mu v avstrijskem delu turneje tokrat ni uspelo, sam je dejal, da bo to zanj motivacija, še nedokončan posel, naloga za prihodnost. Trener pa je vseeno profesionalno in natančno analiziral skoke svojih varovancev. "Kakšna sta bila Domnova skoka? No, tudi on je iz mesa in krvi, bila sta mogoče malo 'tenzična', ampak če to vseeno prinese drugo mesto na tekmi, to vselej podpišem. Naredil je to, kar je bilo treba narediti. Na tega zlatega orla gledam kot potrditev dobrega dela fantov. Nič, lahko smo mirni. Ta dosežek je pomirjujoč, zdaj je treba le še uživati. Na najboljšega se vedno vrši pritisk, ampak Domnu ga je uspelo ukrotiti. Gremo naprej!"

