Žan Libnik

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
15.00

1 ura, 18 minut

Innsbruck Domen Prevc Halvor Egner Granerud novoletna turneja smučarski skoki

Novoletna turneja

Med slavjem Domna Prevca izgubil živce in udaril po organizatorjih

Žan Libnik

Halvor Egner Granerud in Domen Prevc na zmagovalnem odru v Bad Mitterndorfu leta 2023. | Foto Gulliverimage

Halvor Egner Granerud in Domen Prevc na zmagovalnem odru v Bad Mitterndorfu leta 2023.

Foto: Gulliverimage

Domen Prevc je na tretji tekmi novoletne turneje v Innsbrucku naredil nov velik korak proti zlatemu orlu. Novo zmago mu je sicer preprečil Japonec Ren Nikaido, a je v skupnem seštevku prednost pred najbližjim zasledovalcem še narasla. Daleč od vrha je medtem dvakratni zmagovalec svetovnega pokala Halvor Egner Granerud in to mu je očitno prišlo do živega.

Domen Prevc Bischofshofen
Sportal Domen Prevc daleč že na treningu, očitno bo imel tri tekmece

V torkovem popoldnevu se bo v Bischofshofnu zaključila 74. novoletna turneja v smučarskih skokih. Domen Prevc je v odličnem položaju, da na Solnograškem postane tretji Slovenec, ki bo v svojo vitrino pospravil prestižnega zlatega orla. Pred njim je to uspelo še Primožu Peterki in starejšemu bratu Petru Prevcu.

Vse, razen velike slovenske veselice v izteku skakalnice Paula Ausserleitnerja, bi bilo veliko presenečenje. Pred najbližjim zasledovalcem Janom Hörlom ima Prevc 41,4 točke naskoka, dodatne tri desetinke zaostaja še en Avstrijec Stephan Embacher. Vse do 34. mesta skupnega seštevka pa se je treba spustiti, da bi našli Halvorja Egnerja Graneruda. Norvežan je daleč od forme, s katero je pred tremi leti osvojil novoletno turnejo in ob tem osvojil še svoj drugi veliki kristalni globus.

V Innsbruck ga naslednje leto morda ne bo

Norvežan je v sezono vstopil z nekaj vzpodbudnimi skoki; v kvalifikacijah v Ruki je bil drugi, v kvalifikacijah v Klingenthalu tretji. Občutek, da se Granerud počasi, a vztrajno vrača na stare tirnice, je na novoletni turneji hitro izginil.

Halvor Egner Granerud je v Innsbrucku izgubil dvoboj z Jukijo Satom in ostal brez finala. | Foto: Gulliverimage

V Oberstdorfu je sicer zasedel 20. mesto, na drugi postojanki turneje v Garmisch-Partenkirchnu pa je bil diskvalificiran v kvalifikacijski seriji. Brez točk je nato ostal še v Innsbrucku, kjer je prvo serijo zaključil na 31. mestu, po tem ko je izgubil dvoboj z Japoncem Jukijo Satom. Glavnega krivca za novo razočaranje je našel v organizatorjih. Namignil je namreč, da so bile njegove priprave na skok motene zaradi okvare dvigala.

"Popolnoma sem sit tega kraja. Pol ure sem bil ujet v dvigalu, na nogah pa sem imel smučarske čevlje, ker so organizatorji izgubili mojo navadno obutev," je za norveški NRK razkril Granerud. Organizatorji turneje so potrdili, da je v dvigalu dejansko prišlo do zapleta, in se za nastale težave opravičili.

Innsbruck, novoletna turneja, zabava
Sportal Kaj se je dogajalo po tekmi v Innsbrucku? #video

Norveškega skakalca so prevzela čustva

Devetindvajsetletni skakalec je prevzel del odgovornosti za slabo uvrstitev. "Nisem v pravi formi in nisem dobil občutka za to skakalnico, a si organizatorji danes zaslužijo najslabšo možno oceno. Morda bi bilo naslednje leto najbolj smiselno, da preskočim to tekmo, če se ne bom boril za skupno zmago. Ker to preprosto nima smisla," je razlagal Granerud.

V izjavi za Viaplay takoj po tekmi je bil Norvežan še precej bolj oster. "Upam, da jim za prihodnje leto odvzamejo pravice za prirejanje tekem. To je neverjetno, tem organizatorjem želim vse najslabše," je vrelo iz Norvežana. Kasneje se je za izrečene besede opravičil na družbenih omrežjih. "V tem pogovoru je bilo prisotnih preveč čustev, organizatorjem ne želim ničesar slabega, opravičujem se za to izjavo," je zapisal norveški skakalec.

Nika Prevc
Sportal Dve muhi na en mah: Nika Prevc do zmage in rumene majice vodilne!
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc zadovoljen: Naredil sem dva dobra skoka, Ren pa dva odlična
Innsbruck Domen Prevc Halvor Egner Granerud novoletna turneja smučarski skoki
