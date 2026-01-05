Madžarski premier Viktor Orban je danes dejal, da je leto 2025 prineslo konec obdobja liberalnega svetovnega reda in začetek "obdobja narodov". Med glavnimi izzivi Evrope in Madžarske je naštel energetsko suverenost, politiko vojne ali miru, migracije in gospodarski razvoj. Pri tem je znova ostro kritiziral EU in pohvalil operacijo ZDA v Venezueli.

Orban je na prvi letošnji novinarski konferenci v Budimpešti predstavil stališča svoje vlade do ključnih globalnih, domačih in gospodarskih izzivov, izhaja iz zapisa na uradni spletni strani vlade in poročanja madžarske tiskovne agencije MTI.

Po njegovih besedah je "vsem postalo jasno, da je preteklo leto prineslo konec določenega obdobja v mednarodni politiki".

Vrnitev predsednika ZDA Donalda Trumpa na položaj je "zadala smrtni udarec obdobju liberalnega svetovnega reda, katerega pravila niso več veljavna", je menil Orban. Dodal je, da gre za začetek "dobe narodov", Madžarska pa je ena od redkih držav, ki so se že prilagodile novemu svetovnemu redu.

Orban: To je nov jezik, ki ga bo svet govoril v prihodnosti

V tej luči je omenil tudi vojaško operacijo ZDA v Venezueli, kjer so brez vednosti ali odobritve kongresa in mednarodnih institucij zajeli predsednika Nicolasa Madura. Orban to vidi kot "nov jezik (...), ki ga bo svet govoril v prihodnosti".

ZDA bodo po posredovanju v Venezueli obvladovale velik delež svetovnih zalog surove nafte, kar bo po oceni madžarskega premierja privedlo do padca cen. "Vidim resno možnost za oblikovanje ugodnejše energetske situacije za Madžarsko, kar je dobra novica," je dejal.

Med izzivi za prihodnost je sicer naštel energetsko varnost v povezavi z nacionalno suverenostjo, politiko vojne ali miru, migracije in gospodarski razvoj.

"Izbira med vojno in mirom"

Kot najpomembnejše vprašanje za Evropo je omenil "izbiro med vojno in mirom" v kontekstu vojne v Ukrajini. Napovedal je, da Madžarska ne bo podprla prizadevanj Bruslja za "evropsko vojno gospodarstvo", saj takšen pristop ne služi miru niti interesom držav članic.

V luči parlamentarnih volitev, ki bodo na Madžarskem potekale aprila, je izpostavil izbiro "med bruseljskim in madžarskim pristopom". Prvi po njegovih besedah vodi v smer vojne in varčevanja, drugi pa v smer miru in razvoja.

"Za razvoj potrebujemo denar, ki ga madžarska vlada ne bo dala Ukrajini," je dejal Orban in poudaril, da njegova država ne bo sodelovala v kakršnikoli obliki financiranja nakupov orožja ali druge vojaške pomoči svoji vzhodni sosedi.

Orban: Madžarska ne bo sprejela niti enega migranta

Zavzel se je še za energetsko varnost, ki po njegovem prinaša tudi nacionalno suverenost, ter znova izrazil ostro nasprotovanje politiki EU na področju migracij. Madžarska po njegovih besedah ne bo sprejela niti enega migranta in ne bo spremenila svojih stališč.

Madžarska vlada pod vodstvom Orbana, ki je na položaju od leta 2010, je že leta v sporu z Brusljem in se konstantno upira ukrepom, kot so zagotavljanje podpore Ukrajini, sankcije proti Rusiji, prepoved uvoza ruskih energentov v EU in evropski pakt o migracijah in azilu.