Na agenciji za okolje (Arso) so zaradi mraza za večji del države izdali oranžno opozorilo, saj bodo danes zjutraj najnižje temperature večinoma med -15 in -10 stopinjami Celzija, v mraziščih tudi okoli -20 stopinj. Zaradi nizkih temperatur na prometnoinformacijskem centru svetujejo previdnost pri vožnji in uporabo ustrezne opreme.

Za občutljivejše velja posebna previdnost

Zelo nizke temperature bodo po navedbah agencije lahko vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije, zato priporočajo toplo obutev ter topla in suha oblačila v več plasteh, še posebej priporočajo zaščito glave in rok. Svetujejo tudi uporabo bolj mastne kreme za obraz in izpostavljene dele telesa. Domačim živalim je v primeru mraza treba zagotoviti zavetje, tekočo vodo in nezmrznjeno hrano.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prav tako opozarjajo, da mraz lahko škodljivo vpliva na zdravje zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Ljudem, ki imajo kronično srčno obolenje, povišan krvni tlak, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, priporočajo, da se izogibajo telesnim naporom. Če pa morajo opravljati telesno aktivnost, naj se toplo oblečejo in delo izvajajo počasi.

Ljudje s kroničnimi boleznimi naj se v mrazu raje izogibajo naporom. Foto: Bor Slana

Med tistimi, ki jih lahko mraz najbolj prizadene, so poleg njih tudi starejši, nosečnice in otroci. V mrazu med drugim odsvetujejo nošenje majhnih otrok daljši čas v nahrbtniku oz. nosilki. Starejši populaciji svetujejo, naj se ne izpostavlja nevarnosti in hodi ven, saj ima lahko padec v teh letih zelo hude posledice.

Oranžno opozorilo zaradi mraza, ki bo vztrajal ves dan, velja za večji del države, izjema je jugozahod, kjer pa prebivalcem na Arsu zaradi nizkih temperatur vseeno priporočajo pozornost.

Zahtevnejše razmere v prometu

Zaradi sneženja v ponedeljek in torek ter zdaj nizkih temperatur bodo razmere na cestah in površinah za pešce ter kolesarje ostale zahtevne, zato na prometnoinformacijskem centru svetujejo previdnost in uporabo ustrezne opreme.

Cesta A2/E61, Ljubljana, zahodna obvoznica, priključek Brdo I Foto: DRSI