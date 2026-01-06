Oblecite se "čebulasto" in ne pijte alkohola

V zadnjih letih, ko smo bili priča pretoplim zimam, je morda marsikdo pozabil na nekaj pravil, ki jih je treba upoštevati, ko temperature padejo krepko pod ledišče. Vremenoslovci namreč napovedujejo krepko ohladitev. Četrtkovo jutro bi po razmeroma jasni noči lahko postreglo tudi z več kot desetimi stopinjami Celzija pod ničlo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je tako pripravil nekaj priporočil prebivalcem za ravnanje v mrzlem vremenu.

Zdravnica z NIJZ Simona Perčič je izpostavila nekaj skupin prebivalstva, ki so v hudem mrazu še posebej ogrožene: "Nosečnice, starejši in otroci ter tisti, ki imajo kronične bolezni srca in ožilja ali sladkorno bolezen, duševno bolni in tudi gibalno ovirani. Zelo ranljive skupine so tudi tisti z nižjim socialnoekonomskim statusom in denimo delavci na prostem, ker so izpostavljeni mrazu bolj kot delavci v pisarnah."

Foto: STA Hladen zrak lahko privede do srčno-žilnih in dihalnih obolenj, zelo nevarni so tudi padci na zaledenelih površinah. "Zato posebej pozivamo starejše, naj se ne izpostavljajo in ne hodijo ven, ker je res nevarno," je poudarila Perčič, saj tudi iz kliničnega centra ob takšnih razmerah poročajo o večjem številu padcev in poškodb.

Posledice padcev so pri starejši populaciji lahko zelo težke.

Starejši so še zlasti ogroženi

Zdravnica svari tudi pred nevarnostjo ozeblin in omrzlin, zlasti pri starejših ljudeh. Poleg tega je pri starejših priporočljivo preveriti, ali imajo v notranjih prostorih ustrezne temperature, torej med 24 in 26 stopinjami Celzija, in jim zagotoviti ustrezne zaloge hrane, pijače in zdravil, da zmanjšamo potrebo po zapuščanju domovanja.

Zaradi povečanega kurjenja je treba preveriti delovanje kurilnih naprav in namestiti merilce ogljikovega monoksida.

Otroke je najbolje obleči "čebulasto", v več slojev oblačil, ki naj ne bodo mokra, saj se s tem pospešuje oddajanje toplote.

Pozorni smo pri hrani in pijači, Perčič priporoča toplo pijačo, najbolje čaj. Vsi, ki so izpostavljeni mrazu, naj jedo dovolj in večkrat na dan topel obrok, saj telo zaradi proizvajanja zadostne toplote porabi več energije.

Delavci na prostem morajo imeti dovolj odmorov, da se ogrejejo in spočijejo, dovolj tople pijače in ustrezno prehrano.

Zdravnica odsvetuje uživanje alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, ker lahko pride do podhladitve, ki je ne zaznamo in zato ne ukrepamo pravočasno.

Prav tako nam Perčič polaga na srce, naj bomo pozorni na starejšo populacijo, saj številni težko izrazijo občutja pri ozeblinah.

Varujmo svoje srce

Pri gibanju in telesnih aktivnostih na prostem se moramo zavedati, da porabimo veliko več energije za vzdrževanje telesne temperature. Izberimo raje manj hladen čas dneva. Pri odmetavanju snega delajmo počasi, ker je močno obremenjen srčno-žilni sistem.

Kljub mrazu ne pozabimo na zadostno zračenje prostorov ter higieno kašlja in izločkov.