Dars izdal opozorilo za voznike

Zaradi nizkih temperatur in napovedanega dežja Dars voznike opozarja na povečano nevarnost poledice in nastanka žleda, še zlasti na mostovih, viaduktih, izpostavljenih odsekih in v senčnih legah.

Po trenutnih napovedih lahko v petek dopoldne predvsem na Primorskem nastajajo težave zaradi žleda, zvečer pa so napovedane snežne padavine.

"Darsove posipne in plužne ekipe bodo spremljale razmere in izvajale ukrepe za zagotavljanje čim bolj varnih in pretočnih cestnih razmer, vendar lahko v takšnih razmerah stanje vozišča lokalno in zelo hitro postane nevarno," opozarjajo na Darsu.

Za zagotavljanje varnosti na cesti so v prvi vrsti odgovorni vozniki sami. Na Darsu zato uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo k dodatni previdnosti:

hitrost prilagodite razmeram na vozišču,

vozite enakomerno in brez sunkovitih manevrov,

ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo,

zavirajte postopno,

spremljajte prometne razmere in upoštevajte prometno signalizacijo.

Voznike tovornih vozil še posebej opozarjajo, naj:

vožnjo prilagodijo razmeram in ne izsiljujejo prehitevanja,

poskrbijo za ustrezno zimsko opremo in tehnično brezhibnost vozila,

upoštevajo morebitna izločanja in navodila pristojnih služb.

Kot izpostavljajo na Darsu, lahko zdrsi tovornih vozil v zahtevnih zimskih razmerah hitro povzročijo popolno zaporo avtoceste in dolgotrajne zastoje, zato je odgovorna in prilagojena vožnja ključna za varnost vseh udeležencev v prometu.

Prepoved prehitevanja plužnih in posipnih vozil

Na Darsu posebej poudarjajo, da je prehitevanje plužnih in posipnih vozil prepovedano. "Ta vozila izvajajo dela za zagotavljanje varnejših voznih razmer in čistijo cesto tudi za vas. Prehitevanje takšnih vozil povečuje nevarnost nesreč in ovira učinkovito izvajanje zimske službe," pravijo.

Voznikom priporočajo, da pred potjo preverijo aktualne prometne informacije in se na pot odpravijo pravočasno, saj je v zimskih razmerah vožnja lahko daljša.