Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
8. 1. 2026,
19.57

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
razmere na cesti zimske razmere žled poledica vremenska napoved vreme DARS

Četrtek, 8. 1. 2026, 19.57

1 ura, 12 minut

Dars izdal opozorilo za voznike

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Dars, sneg | Ne pozabite, da je prehitevanje plužnih in posipnih vozil prepovedano. | Foto DARS

Ne pozabite, da je prehitevanje plužnih in posipnih vozil prepovedano.

Foto: DARS

Zaradi nizkih temperatur in napovedanega dežja Dars voznike opozarja na povečano nevarnost poledice in nastanka žleda, še zlasti na mostovih, viaduktih, izpostavljenih odsekih in v senčnih legah.

Po trenutnih napovedih lahko v petek dopoldne predvsem na Primorskem nastajajo težave zaradi žleda, zvečer pa so napovedane snežne padavine. 

"Darsove posipne in plužne ekipe bodo spremljale razmere in izvajale ukrepe za zagotavljanje čim bolj varnih in pretočnih cestnih razmer, vendar lahko v takšnih razmerah stanje vozišča lokalno in zelo hitro postane nevarno," opozarjajo na Darsu. 

Za zagotavljanje varnosti na cesti so v prvi vrsti odgovorni vozniki sami. Na Darsu zato uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo k dodatni previdnosti:

  • hitrost prilagodite razmeram na vozišču,
  • vozite enakomerno in brez sunkovitih manevrov,
  • ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo,
  • zavirajte postopno,
  • spremljajte prometne razmere in upoštevajte prometno signalizacijo.

Voznike tovornih vozil še posebej opozarjajo, naj:

  • vožnjo prilagodijo razmeram in ne izsiljujejo prehitevanja,
  • poskrbijo za ustrezno zimsko opremo in tehnično brezhibnost vozila,
  • upoštevajo morebitna izločanja in navodila pristojnih služb.

Kot izpostavljajo na Darsu, lahko zdrsi tovornih vozil v zahtevnih zimskih razmerah hitro povzročijo popolno zaporo avtoceste in dolgotrajne zastoje, zato je odgovorna in prilagojena vožnja ključna za varnost vseh udeležencev v prometu. 

Prepoved prehitevanja plužnih in posipnih vozil

Na Darsu posebej poudarjajo, da je prehitevanje plužnih in posipnih vozil prepovedano. "Ta vozila izvajajo dela za zagotavljanje varnejših voznih razmer in čistijo cesto tudi za vas. Prehitevanje takšnih vozil povečuje nevarnost nesreč in ovira učinkovito izvajanje zimske službe," pravijo. 

 Voznikom priporočajo, da pred potjo preverijo aktualne prometne informacije in se na pot odpravijo pravočasno, saj je v zimskih razmerah vožnja lahko daljša.

žled thumb
Novice Arso opozarja: poledica in sneženje tudi v nižinah #animacija
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
razmere na cesti zimske razmere žled poledica vremenska napoved vreme DARS
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.