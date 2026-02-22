Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
12.50

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
električno omrežje Elektro Maribor vreme sneg

Nedelja, 22. 2. 2026, 12.50

1 ura, 20 minut

Na severovzhodu države po snežni ujmi pospešeno obnavljajo oskrbo z elektriko

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Sneg v Mariboru | Foto PGD Bistrica ob Dravi/Facebook

Foto: PGD Bistrica ob Dravi/Facebook

Po petkovi snežni ujmi v severovzhodni Sloveniji, ko je snegolom povzročil obsežno škodo na distribucijskem omrežju in je za nekaj časa brez elektrike ostalo okoli 70 tisoč odjemalcev, pristojni pospešeno obnavljajo oskrbo z elektriko. Trenutno je tako po podatkih Elektra Maribor brez elektrike še nekaj manj kot tri tisoč odjemalcev.

Iz elektrodistribucijskega podjetja Elektro Maribor, ki pokriva območje severovzhodne Slovenije, so sporočili, da sanacija poškodb na omrežju po izrednem sneženju danes neprekinjeno poteka že tretji dan, cilj pa je čim hitrejša ponovna vzpostavitev oskrbe z električno energijo na vseh prizadetih območjih.

Vse razpoložljive ekipe Elektra Maribor, skupaj s sodelavci drugih elektrodistribucijskih podjetij, sistemskega operaterja Eles, civilne zaščite, prostovoljnih gasilskih društev in pogodbenih izvajalcev tako pospešeno odpravljajo posledice neurja na najbolj prizadetih območjih.

Maribor
Novice Delavci na terenu v izrednih razmerah #foto

Že tretji dan brez elektrike

Po zadnjih podatkih s spletne strani Elektra Maribor je bilo brez elektrike predvsem na območjih Kozjaka, Slovenskih goric in Haloz še nekaj manj kot tri tisoč odjemalcev, kar je za približno tretjino manj kot v soboto zvečer.

Golob na terenu

Zaradi obsežnosti poškodb in zahtevnosti nalog trajajo prizadevanja za zagotovitev oskrbe z energijo vsem odjemalcem dlje časa. V soboto sta si aktivnosti ogledala tudi premier Robert Golob in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Država je za olajšanje razmer prizadetim aktivirala strateške zaloge agregatov.

Sneg v Mariboru
Novice 17 tisoč ljudi brez elektrike. Sanacija bo trajala več dni, civilna zaščita obljubila agregate.
električno omrežje Elektro Maribor vreme sneg
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.