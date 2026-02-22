Po petkovi snežni ujmi v severovzhodni Sloveniji, ko je snegolom povzročil obsežno škodo na distribucijskem omrežju in je za nekaj časa brez elektrike ostalo okoli 70 tisoč odjemalcev, pristojni pospešeno obnavljajo oskrbo z elektriko. Trenutno je tako po podatkih Elektra Maribor brez elektrike še nekaj manj kot tri tisoč odjemalcev.

Iz elektrodistribucijskega podjetja Elektro Maribor, ki pokriva območje severovzhodne Slovenije, so sporočili, da sanacija poškodb na omrežju po izrednem sneženju danes neprekinjeno poteka že tretji dan, cilj pa je čim hitrejša ponovna vzpostavitev oskrbe z električno energijo na vseh prizadetih območjih.

Vse razpoložljive ekipe Elektra Maribor, skupaj s sodelavci drugih elektrodistribucijskih podjetij, sistemskega operaterja Eles, civilne zaščite, prostovoljnih gasilskih društev in pogodbenih izvajalcev tako pospešeno odpravljajo posledice neurja na najbolj prizadetih območjih.

Že tretji dan brez elektrike

Po zadnjih podatkih s spletne strani Elektra Maribor je bilo brez elektrike predvsem na območjih Kozjaka, Slovenskih goric in Haloz še nekaj manj kot tri tisoč odjemalcev, kar je za približno tretjino manj kot v soboto zvečer.

Golob na terenu

Zaradi obsežnosti poškodb in zahtevnosti nalog trajajo prizadevanja za zagotovitev oskrbe z energijo vsem odjemalcem dlje časa. V soboto sta si aktivnosti ogledala tudi premier Robert Golob in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Država je za olajšanje razmer prizadetim aktivirala strateške zaloge agregatov.