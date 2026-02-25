Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
25. 2. 2026,
21.03

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Jeffrey Epstein afera ekonomist

Sreda, 25. 2. 2026, 21.03

16 minut

Nekdanji ameriški minister Summers zaradi afere Epstein napovedal upokojitev

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Larry Summers | Summers je bil od leta 1999 do 2001 finančni minister v vladi predsednika Billa Clintona, nato pa se je vrnil v Belo hišo kot direktor Nacionalnega ekonomskega sveta vlade predsednika Baracka Obame. Imel je odločilno vlogo pri delu vlade za ponovno oživitev ameriškega gospodarstva po veliki finančni krizi. | Foto Guliverimage

Summers je bil od leta 1999 do 2001 finančni minister v vladi predsednika Billa Clintona, nato pa se je vrnil v Belo hišo kot direktor Nacionalnega ekonomskega sveta vlade predsednika Baracka Obame. Imel je odločilno vlogo pri delu vlade za ponovno oživitev ameriškega gospodarstva po veliki finančni krizi.

Foto: Guliverimage

Ekonomist in nekdanji finančni minister ZDA Larry Summers je danes napovedal, da se bo ob koncu akademskega leta upokojil s položaja profesorja na univerzi Harvard, saj se je zaradi povezav s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom znašel pod vse večjim pritiskom, poroča CNN.

V izjavi je Summers upokojitev opisal kot težko odločitev in izrazil hvaležnost študentom in kolegom, ki jih je poučeval in s katerimi je sodeloval. Nekdanji predsednik Harvarda je odstopil tudi s položaja sopredsednika Centra Mossavar-Rahmani za poslovno in vladno dejavnost.

Tiskovni predstavnik Harvarda Jason Newton je izjavil, da je dekan Harvard Kennedy School sprejel Summersovo odstopno izjavo. Po njegovih besedah bo Summers do konca akademskega leta ostal na dopustu in ne bo poučeval niti sprejemal novih študentov, navaja CNN.

Nekdanji finančni minister in direktor Nacionalnega ekonomskega sveta vlade

Summers je bil od leta 1999 do 2001 finančni minister v vladi predsednika Billa Clintona, nato pa se je vrnil v Belo hišo kot direktor Nacionalnega ekonomskega sveta vlade predsednika Baracka Obame. Imel je odločilno vlogo pri delu vlade za ponovno oživitev ameriškega gospodarstva po veliki finančni krizi.

Dokumenti kažejo, da si je več let dopisoval z Epsteinom

Je eden izmed številnih poslovnih voditeljev in znanih oseb, ki so jih razkrili Epsteinovi dosjeji. Novembra je dejal, da ga je zelo sram zaradi svojega odnosa z Epsteinom, in naznanil, da začasno prekinja vse javne obveznosti.

Zaradi povezav z Epsteinom so ga že izključili iz Ameriškega ekonomskega združenja. Odstopil je tudi iz upravnega odbora OpenAI in iz svetovalnega odbora španske banke Santander.

Dosjeji kažejo, da si je Summers več let dopisoval z Epsteinom, pri njem iskal nasvete za romantična razmerja in podajal seksistične komentarje.

Donald Trump
Novice ZDA uvedle nove sankcije proti Iranu
Bill Gates
Novice Gates spregovoril o Epsteinu in Rusinjah. To je razkril.
Epsteinovi dokumenti
Novice Ameriško pravosodje prikriva več dokumentov iz Epsteinovih dosjejev o Trumpu
ZDA Jeffrey Epstein afera ekonomist
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.