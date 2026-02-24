Po zadnji snežni ujmi na severovzhodu Slovenije je bila dobava električne energije motena za približno 75 tisoč uporabnikov. Kot so sporočili iz Elektra Maribor, je bila večina napak že odpravljena, do večera pa želijo ponovno zagotoviti elektriko vsem.

Po besedah predsednice uprave Tatjane Vogrinec Burgar je bilo stanje na omrežju resno. Drevje, ki je padalo na daljnovode zaradi težkega in mokrega snega, je povzročilo izpade, ekipe pa so morale drevesa fizično odstranjevati.

"Takoj smo imenovali krizno ekipo in pripravili akcijski načrt za popravilo napak," je pojasnila Burgarjeva. "Vzpostavili smo komunikacijo z gasilskimi društvi in tujimi distribucijskimi podjetji, ki so nam ponudila pomoč. S takšnim pristopom smo dosegli stanje, ki ga imamo danes."

Stanje na terenu in delo ekip

Včeraj je na terenu delalo 61 ekip, ki so popravljale napake predvsem na nizkonapetostnem omrežju. Število uporabnikov brez elektrike so zmanjšali na približno 3.200, dobava pa je bila motena še za okoli 200 uporabnikov. Danes si prizadevajo odpraviti vse preostale okvare.

Skupno okoli 500 delavcev nadaljuje sanacijo poškodb, pri čemer jim pomagajo tudi druge elektrodistribucije – Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska in sistemski operater Eles.

Začasna rešitev z agregati

Vse transformatorske postaje na srednjenapetostnem omrežju so že vključene, tri pa so začasno napajane z agregati na lokacijah Haloze–Gorenjski Vrh, Haloze–Pestike in Plač, da je oskrba stabilna do dokončne odprave poškodb.

Agregate so v sodelovanju s civilno zaščito namestili tudi pri najbolj kritičnih uporabnikih, kot so vodovodni sistemi, domovi za starejše in posamezniki, ki so življenjsko odvisni od električne energije.

Elektro Maribor zagotavlja, da sanacija poteka uspešno in po načrtih ter da bo oskrba z električno energijo v najkrajšem mogočem času obnovljena za vse uporabnike.