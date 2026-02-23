Na Mariborskem Pohorju imajo tehnične težave s krožno kabinsko žičnico, ki danes ob odprtju smučišča ni začela obratovati. Iz podjetja Marprom, ki vodi tamkajšnje žičniške naprave, zato smučarje in druge obiskovalce prosijo, da do odprave težav uporabijo alternativno možnost prevoza s sedežnicami Radvanje, Poštela in Sleme.

Kot so še sporočili iz Marproma, večina žičniških naprav obratuje od 9. ure, preostale pa bodo začele delovati z manjšo zamudo. Za otroke iz smučarskih šol so za prevoz na Pohorje zagotovili dodatne avtobuse.

Na Mariborskem Pohorju je te dni pričakovati velik obisk, saj so se prav danes za okoli 120 tisoč učencev in dijakov z vzhoda države začele zimske počitnice.