Tragedija: plaz pod seboj pokopal skupino prijateljic in tri vodnike

Snežni plaz, ki se je v torek sprožil v gorovju Sierra Nevada v ZDA, je pod seboj pokopal tri vodnike in šest prijateljic, sicer izkušenih turnih smučark. Bili so del skupine, ki se je odpravila na tridnevno smučarsko turno smuko. Reševalci so šest preostalih članov skupine uspeli rešiti.

Na gori Castle Peak v gorovju Sierra Nevada, približno 180 kilometrov od Sacramenta, se je v torek sprožil snežni plaz in pod seboj pokopal devet ljudi. V težkih razmerah – reševanje je oteževalo močno sneženje – so reševalci naslednji dan našli osem trupel, šlo je za tri vodnike in pet smučark, v soboto pa so našli še deveto smučarko, poroča CNN.

Vseh devet je bilo del skupine, ki se je odpravila na tridnevno smučarsko turno smuko. Ko so se odločili, da se zaradi slabega vremena predčasno vrnejo v dolino, jih je zasul plaz. Umrli so trije vodniki, stari 30, 34 in 42 let, ter šest prijateljic, starih okoli 40 let. Tako kot vodniki so bile tudi one izkušene turne smučarke, ki na gori niso bile prvič. Tridnevna tura je sicer potekala po običajni trasi, so sporočili s šerifovega urada.

"Neizmerno smo pretreseni," so v skupni izjavi sporočile njihove družine. "Naša pozornost je zdaj usmerjena v podporo našim otrokom po tej tragediji in v čast življenj teh izjemnih žensk," so dodali. "Vse so bile matere, žene in prijateljice, ki jih je povezovala ljubezen do narave."

Reševalci so medtem uspeli rešiti preostalih šest članov skupine, med njimi sta bili tudi dve prijateljici preminulih smučark.

Oblasti so območje za obiskovalce zaprle do sredine marca.