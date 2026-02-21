Zlato olimpijsko medaljo v mešanih ekipah sta danes na znameniti progi Stelvio v Bormiu osvojila turna smučarja Emily Harrop in Thibault Anselmet iz Francije. Srebro sta si priborila Marianne Fatton in Jon Kistler iz Švice, bron pa Španca Ana Alonso Rodriguez in Oriol Cardona Coll.

Tekmovalno turno smučanje je letos na zimskih olimpijskih igrah na sporedu prvič. Športniki se najprej povzpnejo na vrh proge, pri čemer večji del poti opravijo na smučeh, del pa med tekom po stopnicah s smučmi na hrbtu, nato pa si spet nadenejo smuči in smučajo do cilja.

V mešani konkurenci je vsak tekmovalec iz posamezne ekipe pretekel dva kroga, od katerih je vsak vključeval približno 140 metrov višinske razlike.

Foto: Reuters

Harrop in Anselmet, ki sta v četrtek v posamični konkurenci osvojila srebrno oziroma bronasto medaljo, sta na današnji tekmi vodila od začetka do konca. Ciljno črto sta prečkala s časom 26 minut in 57,4 sekunde. To je 21. medalja za Francijo na igrah Milano-Cortina, sedma zlata.

Francoza, dvakratna svetovna prvaka, sta danes veljala za velika favorita in sta po četrtkovem sprintu izjavila, da morata "poravnati račune", ter da sta se pripravljena boriti za "najbolj zaželeno medaljo" v mešani konkurenci.

Švicarja sta zaostala za 11,9 sekunde, Španca na tretjem mestu pa 26,5 sekunde.