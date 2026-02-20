Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
20. 2. 2026,
20.23

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

smučar plaz smrtne žrtve Avstrija snežni plaz

Petek, 20. 2. 2026, 20.23

1 ura, 7 minut

V Avstriji pod snežnimi plazovi umrli trije ljudje

Avtorji:
A. P. K., STA

Plaz. Sneg. | V Avstriji so danes na Tirolskem v snežnih plazovih umrli trije smučarji. | Foto Shutterstock

V Avstriji so danes na Tirolskem v snežnih plazovih umrli trije smučarji.

Foto: Shutterstock

V Avstriji so danes na smučiščih na Tirolskem v snežnih plazovih umrli trije smučarji, več pa jih je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti, ki v luči snežnih vremenskih razmer opozarjajo na nadaljnjo nevarnost plazov, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Dva smučarja so našli mrtva po plazu v smučarskem središču St. Anton am Arlberg, še tri osebe so bile ranjene. V plazu na smučišču Nauders je umrl 42-letni nemški smučar. Moški je smučal zunaj urejenih prog s svojim 16-letnim sinom, ki je preživel, a je utrpel hude poškodbe, je sporočila policija.

Avstrijo so v preteklih dneh zajele obilne snežne padavine. Iz večjega dela države so danes poročali o težavah, zlasti v prometu. Pristojne oblasti so znova opozorile na nevarnost plazov. Samo na Tirolskem, kjer je v zadnjih dneh ponekod zapadlo tudi do 40 centimetrov snega, so v sredo zabeležili več kot 30 plazov.

smučar plaz smrtne žrtve Avstrija snežni plaz
