V Avstriji pod snežnimi plazovi umrli trije ljudje

V Avstriji so danes na smučiščih na Tirolskem v snežnih plazovih umrli trije smučarji, več pa jih je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti, ki v luči snežnih vremenskih razmer opozarjajo na nadaljnjo nevarnost plazov, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Dva smučarja so našli mrtva po plazu v smučarskem središču St. Anton am Arlberg, še tri osebe so bile ranjene. V plazu na smučišču Nauders je umrl 42-letni nemški smučar. Moški je smučal zunaj urejenih prog s svojim 16-letnim sinom, ki je preživel, a je utrpel hude poškodbe, je sporočila policija.

Avstrijo so v preteklih dneh zajele obilne snežne padavine. Iz večjega dela države so danes poročali o težavah, zlasti v prometu. Pristojne oblasti so znova opozorile na nevarnost plazov. Samo na Tirolskem, kjer je v zadnjih dneh ponekod zapadlo tudi do 40 centimetrov snega, so v sredo zabeležili več kot 30 plazov.