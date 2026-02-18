Po snežnem plazu pogrešajo najmanj deset smučarjev

Po snežnem plazu, ki se je v torek sprožil v Sierra Nevadi v Združenih državah Amerike, pogrešajo najmanj deset smučarjev, še šest pa jih čaka na rešitev v izjemno zahtevnih snežnih razmerah, so sporočile tamkajšnje oblasti. Reševalci kraja plazu še niso dosegli.

Med zimskim neurjem, ob katerem je zaradi nične vidljivosti ohromljen tudi cestni promet, se reševalci še vedno niso prebili do smučarjev, je po nesreči povedal kapitan Russell Greene iz šerifovega urada okrožja Nevada.

"Reševanje bo počasen in naporen proces, saj nevarnost novih plazov ostaja izjemno visoka," je Greene izjavil za televizijsko postajo KCRA-TV v Sacramentu.

Plaz se je v torek okoli 11.30 po pacifiškem časovnem pasu sprožil na področju Castle Peak, približno 16 kilometrov severno od jezera Tahoe. V skupini je bilo 16 smučarjev, od teh štirje vodniki. Preživelo naj bi šest ljudi, preostale obravnavajo kot pogrešane, še navajajo v šerifovem uradu.

Po najslabšem mogočem scenariju, v primeru smrti pogrešanih smučarjev, bi se incident uvrstil med najsmrtonosnejše posamezne snežne plazove v zgodovini Združenih držav Amerike.

V letošnji sezoni je Center za informacije o plazovih v Koloradu zabeležil šest smrtnih žrtev v ZDA. Plazovi v ZDA sicer v zadnjem desetletju vsako zimo v povprečju vzamejo 27 življenj.