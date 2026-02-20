Smrtna nesreča v Alpah: snežni plaz usoden za nemškega barona, njegov sin preživel

Te dni zahtevne snežne razmere v Alpah povečujejo nevarnost snežnih plazov. V eni izmed takih nesreč na smučišču Savognin v kantonu Graubünden v Švici je snežni plaz v torek popoldne odnesel tudi 49-letnega očeta (nemškega plemiča) in njegovega 15-letnega sina. Oba je zasul sneg, drugi smučarji pa so takoj poklicali reševalce, helikoptersko pomoč in reševalne pse. 49-letni nemški baron Felix Freiherr zu Knyphausen je umrl pod plazom na smučanju, je tiskovni predstavnik družine njegovo smrt potrdil za nemški Bild.

Izlet v švicarskih Alpah se je za nemško plemiško družino končal tragično, potem ko je snežni plaz v smučarskem središču v Savognin v torek pod seboj pokopal 49-letnega očeta in njegovega 15-letnega sina. Oba sta se sicer s preostalimi smučarskimi navdušenci odločila za smučanje zunaj urejenih prog.

Preostali smučarji in deskarji, ki se jim je uspelo izogniti snežnemu plazu, so takoj poklicali reševalne službe. Pri iskalno-reševalni akciji sta sodelovala dva helikopterja, reševalne službe z reševalnimi psi ter gorski reševalci. 15-letnika je reševalcem še uspelo rešiti živega. 49-letnega očeta, katerega identitete mediji sprva niso potrdili, je našel eden izmed reševalnih psov. Gorski reševalci, ki so prispeli na kraj dogodka, so neuspešno poskušali oživljati poškodovanega barona, so poročali nemški mediji. Čeprav so ga reševalci takoj oživljali, so lahko na kraju nesreče le potrdili smrt moškega.

V plazu umrl nemški baron Felix Freiherr zu Knyphausen

V plazu v švicarskem kantonu Graubünden je umrl gospodar gradu Bodelschwingh v Dortmundu Felix Freiherr zu Knyphausen, novico o smrti nemškega barona pa je za Bild potrdil tudi družinski tiskovni predstavnik. Smrt 49-letnega nemškega barona so kasneje potrdili tudi v občini Dortmund, ki je na spletni strani objavila osmrtnico:

"Misli prebivalcev Dortmunda so z njegovo ženo Mireto in njegovimi tremi otroki," so sporočili iz občine. Sožalje družini je izrazil tudi župan Alexander Kalouti, ki je dejal, da je bil baron zelo prijetna, dostopna in čustvena oseba. "Naša srečanja so bila vedno zaznamovana s spoštovanjem in zelo posebnim, subtilnim in zelo inteligentnim smislom za humor. Njegova tragična smrt me je pustila brez besed in me napolnila z globoko žalostjo. Moje misli so z njegovo družino in vsemi, ki so mu bili blizu. Pogrešali bomo gospoda zu Knyphausena. Dortmund je izgubil resnično čudovito osebo in cenili bomo njegov spomin," je še dodal župan.

Policija v kantonu Graubünden v sodelovanju z državnim tožilstvom zdaj preiskuje natančne okoliščine nesreče.