V avstrijskih Alpah so danes v snežnih plazovih umrli trije ljudje, je sporočila policija. Samo na Tirolskem na zahodu Avstrije so v enem dnevu zabeležili več kot 30 plazov, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Fissu na Tirolskem se je na zaprtem smučišču sprožil plaz, ki je pod seboj pokopal 71-letnika, je sporočila tamkajšnja reševalna služba.

V dolini Navis, prav tako na Tirolskem, je življenje izgubil 44-letni nemški turni smučar. V smučarskem središču Sonnenkopf na Predarlskem, kjer je bila nevarnost plazov 4 na petstopenjski lestvici, je prav tako umrl turni smučar.

Zaradi močnega sneženja in dežja celotno območje Alp beleži eno najbolj smrtonosnih zimskih sezon, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V nedeljo pet mrtvih

Snežni plazovi v Avstriji in Italiji so v nedeljo zahtevali pet življenj. Pod snežnim plazom na ledeniku Stubai na avstrijskem Tirolskem sta umrla dva avstrijska deskarja na snegu, ki sta smučala izven prog. Izven prog so smučali tudi trije Francozi, ki so umrli zaradi snežnega plazu na severu sosednje Italije.